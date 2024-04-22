Hızlı ve çok lezzetli bir seçenek: Sadece 5 malzeme ile yapabileceğiniz sucuklu pizza tarifi!
5 malzemeli pizza evde hızlıca hazırlayabileceğiniz ve pizza isteğinizi giderebilecek hızlı ve lezzetli bir seçenek olabilir. Aileniz ve arkadaşlarınızla beraber kolaylıkla hazırlayıp sıcacık yiyebileceğiniz 5 malzemeli pizza tarifini sizin için hazırladık... İşte, kolay ve az malzemeli pizza yapımı!
- 1
Hızlıca hazırlanacak az malzemeli bir seçenek arıyosanız 5 malzemeli pizza sizin için doğru seçim olabilir. Herkesin severek tükettiği pizzayı evlerinizde sadece 5 malzeme kullanarak 20 dakikada hazırlayabilirsiniz! İşte, 5 malzemeli sucuklu pizza tarifi!
- 2
MALZEMELER (8 porsiyon için)
220 gram un
1 bardak (245 gram) yoğurt
Yarım bardak pizza sosu
1 su bardağı mozarella peyniri
İstediğiniz miktarda sucuk
- 3
HAZIRLANIŞI
Fırını önceden 200 dereceye kadar ısıtın.
Büyük bir kapta un ve yoğurdu birbirine ekleyin.
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- 4
Un ve yoğurdu hamur kıvamı alana kadar iyice karıştırın.
Hamuru fırın kağıdı serilmiş tepsinize alın ve istediğiniz büyüklüğe gelene kadar açın. Hamur yapışırsa un serpebilirsiniz.
- 5
Sosu hamurun üzerine eşit bir şekilde yayın ve üzerine mozarella peynirinizi serpin.
İnce ince dilimlediğiniz sucukları hamurunuza yerleştirin.
- 6
Peynir eriyene ve sucuklar renk değiştirene kadar aşağı yukarı 20 dakika kadar pişirin.
Dilimleyerek servis edebilirsiniz, afiyet olsun!
Kaynak: Tasty
Fotoğraf kaynak: YouTube
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