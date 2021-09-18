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İtalyan basını, faturayı kaleci Strakosha'ya kesti

İtalyan spor basını, Galatasaray'ın Lazio'yu 1-0 yendiği maçta, konuk takımın yenilgisinin faturasını, Arnavut kaleci Thomas Strakosha’ya çıkardı. İşte yazılanlar:

18.09.2021 - 11:00 | Güncelleme: FUTBOL

  • Corriere dello Sport, maçı okuyucularına, "Strakosha'nın bir hatası Lazio'yu cezalandırdı. Galatasaray, 1-0'ı kutluyor" başlığıyla verdi.

  • Maç haberinde, “Arnavut kalecinin hatası belirleyici oldu. Lazio, Milano'da Milan'a yenildikten sonra İstanbul'da da kaybetti. Gelişim sinyalleri vermiyor, Sarri’nin futbolundan izler görülmüyor. İmparator Terim kazandı." ifadeleri kullanıldı.

  • Gazete, Taylan Antalyalı, Morutan, Yedlin ve teknik direktör Fatih Terim'e 7 ile en yüksek notu verdi.

  • La Gazzetta dello Sport'un "Galatasaray, Strakosha’ya teşekkür ediyor” başlığıyla verdiği maç haberinde, “Arnavut kalecinin yediği inanılmaz gol maçın skorunu belirledi." ifadesi yer aldı.

  • Strakosha'nın kendi kalesine attığı gol "Ölümcül hata" olarak tanımlandı. Gazetenin haberinde, Lazio'nun Galatasaray karşısındaki futbolunun da kimseyi tatmin etmediği yazıldı.

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