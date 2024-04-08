İtalya'daki Etna Yanardağı halka şeklinde dumanlar püskürttü
İtalya'nın güneyindeki en aktif yanardağlardan Etna Yanardağı'nın halka şeklinde dumanlar püskürttüğü görüldü
Giriş: 08.04.2024 - 09:20 Güncelleme: 08.04.2024 - 09:20
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İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'da volkanik faaliyetler meydana geldi.
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3 bin 326 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı'nın Vortex ring olarak adlandırılan halka şeklinde duman püskürttüğü görüldü.
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*Haberin görselleri AA ve AP tarafından servis edilmiştir.
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