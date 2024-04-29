İtalya Serie A'yı kazanan Inter, taraftarıyla şampiyonluk turu attı
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde 2023-2024 sezonunda ipi göğüslemeyi başaran Inter takımı, Milano'da taraftarlarıyla şampiyonluğu kutladı
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Ligde geçen hafta ezeli rakibi ve en yakın takipçisi Milan'ı 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Inter için dün oynanan ve 34. hafta mücadelesi olan Torino maçı sonrasına şampiyonluk turu düzenlendi.
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Torino'yu milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle 2-0 yenen mavi-siyahlı ekip, maçın ardından şampiyonluk turu için üstü açık otobüslere bindi.
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Interli oyuncular ve teknik heyeti taşıyan iki üstü açık otobüs, geniş güvenlik önlemleri altında ve mavi-siyahlı taraftarların sevgi gösterisi eşliğinde Giuseppe Meazza Stadı'ndan kent merkezindeki Duomo Katedrali'ne kadar Milano caddelerinde şampiyonluk turu attı.
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7 yıldır top koşturduğu İtalya Serie A'da ilk şampiyonluk sevincini yaşayan ve performansıyla bu başarının önde gelen isimlerinden olan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da kutlamalara Türk bayrağıyla katıldı.
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Tur sırasında Türk bayrağını sallayan milli futbolcuya, Interli taraftarların da tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulundukları görüldü.
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Stattan Duomo Katedrali'ne olan 8 kilometrelik mesafeyi yaklaşık 9 saatte kateden takımı taşıyan otobüsler, katedralle aynı ismi taşıyan meydanda havai fişek gösterileri ve meşalelerle karşılandı.
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İtalyan basınına göre 100 bin kişinin katıldığı şampiyonluk turunda, Inter takımı ve taraftarları, lig tarihinin 20. şampiyonluğunu büyük coşkuyla kutladı.
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Inter'in, lig şampiyonluğu kupasını, kendi sahasında oynayacağı son lig maçı olan 37. haftadaki Inter-Lazio müsabakasının ardından alması bekleniyor.
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