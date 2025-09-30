İtalya Serie A Ligi'nde 5. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar

İtalya Serie A Ligi'nin 5. haftası pazar günü oynanan Genoa-Lazio karşılaşması ile tamamlandı.

Lazio, deplasmanda Genoa'yı 3-0 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.

REKLAM advertisement1

Milan, ev sahibi olarak çıktığı mücadelede Napoli'yi 2-1 geçti ve 3 puanın sahibi olarak toplamda 12 puana yükseldi.

Ev sahibi Juventus, zorlu mücadelede rakibi Atalanta ile eşitliği bozamayarak 1-1 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu. İki takımın da eşitliği bozamadığı bu maçta Juventus puanını 11'e yükseltirken konuk Atalanta ise 9 puana ulaştı.

Napoli, deplasmandaki kritik maçta ev sahibi Milan'ı etkili oyunuyla 2-1 mağlup edip, 3 puanını hanesine yazdı. Kazandığı bu maç sonrasında toplamda 12 puana ulaştı.

Zor deplasman atmosferinde başarıyla mücadele eden Inter, ev sahibi Cagliari'yi deplasmanda 2-0 geçerek önemli bir galibiyet elde etti ve 3 puanı alan taraf oldu. Kazandığı bu maç ile Inter puanını 9'a yükseltmeyi başardı.

Como ile Cremonese ligin 5. haftasındaki maçta karşılaştı. Her iki takımın 1'er puanla ayrıldığı mücadele 0-0 berabere sona erdi. Bu sonuçla birlikte Como 8 puana ulaşırken, Cremonese ise 9 puana yükseldi.