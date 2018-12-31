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İtalya'nın Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ile tartışmalara neden olan 2019 yılı devlet bütçesi İtalyan Meclisinde yapılan oylamayla kabul edildi.
İtalyan Meclisinde yapılan nihai oylamada 2019 yılı bütçesi 70 "hayır"a karşı, 313 "evet" oyuyla onay aldı. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, oylamanın ardından gazetecilere yaptığı değerlendirmede, "İtalyanlar bütçenin olumlu etkilerini hemen hissedecekler." dedi.
Diğer yandan muhalefetteki sol görüşlü partilerden "Demokratik Parti" (PD) ile "Özgürler ve Eşitler" (Leu) bütçeyi protesto ederek oylamaya katılmadı. PD sempatizanları da Meclis binası önünde toplanarak bütçe karşıtı gösteriler yaptı.
Muhalefetteki diğer siyasi partilerden Forza İtalya (FI) milletvekilleri ise bütçeyi protesto etmek için Meclis salonunda "vergiler yeter" yazılı mavi yelek giydi.
FI lideri, eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, ocak ayından itibaren tüm İtalya'da gösteri yapmaya başlayacaklarını söyleyerek, daha sert muhalefet yapacağının sinyallerini verdi. Fransa'daki "sarı yelekler" eylemlerine atfen İtalya'da da "mavi yelekler"in meydanlara ineceğini kaydeden Berlusconi, "Milletvekillerimizin giydiği mavi yelekler, vergilere yeter diyen, üreten ve çalışan İtalyanlara ve emeklilere daha fazla yük verilmesine karşı çıkan bir İtalya'nın sembolüdür. Aynı mavi yelekliler ocak ayından itibaren İtalya'nın tüm kentlerinde meydanlara inecek." dedi.
Bütçeye diğer bir eleştiri de İtalya Ulusal Belediyeler Derneğinden (Anci) geldi. Anci Başkanı Antonio Decaro, "Bu bütçe ile daha fazla vergi ve daha az hizmet riskiyle karşı karşıyayız." açıklamasında bulundu.
İtalya'da aşırı sağ görüşlü Lig partisi ile sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S) haziran ayında kurduğu koalisyon hükümetinin hazırladığı 2019 bütçesinde öngörülen erken emeklilik ve vatandaşlık geliri sisteminin nisan ayında yürürlüğe girmesi öngörülüyor.
İtalyan hükümetinin 15 Ekim'de AB Komisyonuna gönderdiği bütçe taslağına göre, gelecek yıl için gayri safi yurt içi hasılasına (GSYH) oranla bütçe açığı hedefi yüzde 2,4 olarak öngörülmüştü. AB ile yürütülen müzakerelerde yeni kaynaklar sunan İtalyan hükümeti bütçe açığı hedefini yüzde 2,04'e kadar çekerek, "aşırı açık prosedür" adlı disiplin sürecini başlatmaması için AB yetkililerini ikna etmişti.
İtalya'nın kamu borcu mevcut durumda GSYH'sinin yüzde 130'una denk geliyor.
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