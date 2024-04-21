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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Serdar Topraktepe ile siyahtan beyaza... - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Serdar Topraktepe ile siyahtan beyaza...

        Beşiktaş, Fernando Santos'un ardından görevi yeniden devralan Serdar Topraktepe yönetiminde Ankaragücü'nü yenerek kötü günleri geride bıraktı. Takımdaki havayı kendine getiren Topraktepe, yeni transferleri de hayata döndürdü.

        Giriş: 21.04.2024 - 10:50 Güncelleme: 21.04.2024 - 10:50
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        Siyahtan beyaza...
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        Beşiktaş, Fernando Santos'un ayrılığının ardından Serdar Topraktepe yönetiminde çıktığı 33. hafta maçında Ankaragücü'nü 2-0 yenerek 5 hafta sonra kazandı. Bu sezon ikinci kez takımın başına geçen Topraktepe, kısa sürede takımdaki havayı değiştirirken siyah-beyazlılar, galibiyetin yanında 25 Şubat'taki İstanbulspor maçından bu yana ilk kez gol yemedi ve 2 gol bulmayı başardı. Topraktepe bu sezon toplamda ise 4 maçta 3 galibiyet ve 1 yenilgi aldı.

        YENİLERİ HAYATA DÖNDÜRDÜ

        Beşiktaş'ta Fernando Santos'un tercihleri haftalar geçtikçe tartışılırken Worrall'ın geldiğinden beri tercih edilmemesi, Muçi'nin bir türlü asıl mevkisi olan 10 numarada oynatılmaması ve son olarak da Musrati'nin üst üste yedek kalması bardağı taşıran kararlar olmuştu.

        Topraktepe, Ankaragücü karşısında orta alanı Musrati ve Gedson'dan kurarken 10 numaraya da Muçi'yi yerleştirdi. Worrall haftalar sonra savunmanın göbeğinde yer alırken Muleka da uzun bir aranın ardından formayı hatırladı. Muçi attığı klas golün ardından direkt Serdar Topraktepe'ye koşarken Muleka da 5 ay sonra fileleri buldu.

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        HEDEF ŞİMDİ KUPA

        Beşiktaş, Serdar Topraktepe yönetiminde gözünü şimdi Türkiye Kupası'na çevirdi. Salı günü yarı final ilk maçında yine Ankaragücü'ne konuk olacak Beşiktaş, kötü geçen sezonu kupayla noktalamayı hedefliyor. Siyah-beyazlılar, 3.'lük yarışında ise Trabzonspor'un 4 puan gerisinde.

        UÇAR'DAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

        Öte yandan Ankaragücü maçının ardından Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar'ın da Serdar Topraktepe ile ilgili mesajı dikkat çekti. Uçar, "Sezonu Serdar Topraktepe ile tamamlayacağız. Yeni sezonda da Serdar Topraktepe teknik heyetin içerisinde olacağını biliyor. Belki birinci adam, belki ikinci adam" derken gözler de sezon sonundaki teknik direktör kararına çevrildi.

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