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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji duyurdu: Edirne ve Kırklareli kentleri için kritik sağanak ikazı! - Son dakika haberleri

        İki kent için kritik sağanak ikazı!

        Meteoroloji'nden yapılan açıklamaya göre bugün 4 bölgede gök gürültülü sağanak yağış, Batı Karadeniz kıyılarında ise kuvvetli fırtına bekleniyor. Yağışların ise gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinde şiddetli olabileceği kaydedildi. Her iki kent için yapılan uyarıda sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması istendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2024 - 09:24 Güncelleme: 21.04.2024 - 09:31
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        İki kent için kritik sağanak ikazı!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Osmaniye çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.

        Ayrıca Adana'nın kuzey ve doğusu, Hatay ve Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        Yağışların gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi devam ediyor.

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        İstanbul

        Güneşli 21°

        Ankara

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        İzmir

        Güneşli 22°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 22°

        Trabzon

        Parçalı Bulutlu 18°

        Bursa

        Parçalı Bulutlu 21°

        Adana

        Kısmen Güneşli 25°

        Diyarbakır

        Güneşli 27°

        Gaziantep

        Güneşli 23°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 20°

        KUVVETLİ YAĞIŞA DİKKAT

        Yağışların gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel ve su baskınlarına karşı karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        Öte yandan Batı Karadeniz kıyılarında güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına da (50-70 km/saat kısa süreli 80 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara da dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

        Fotoğraf: AA

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