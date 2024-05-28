İtalya meclisinde Filistin bayrağı açıldı
İtalya'da muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi'nden milletvekilleri, Temsilciler Meclisi'nde Filistin bayrağı açtı. Milletvekili Riccardo Ricciardi, İtalya'nın Birleşmiş Milletler'in Filistin'le ilgili oylamasında çekimser kalmasını kınadı. Fransa'daysa meclis oturumda Filistin bayrağı açan Milletvekili Sebastien Delogu 15 gün uzaklaştırma cezası aldı
İtalya'da muhalefet partilerinden 5 Yıldız Hareketine (M5S) mensup milletvekilleri, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda Filistin bayrakları açtı.
O anlarda konuşma yapan M5S milletvekili Riccardo Riccardi, “Bir halkın, bir bayrak etrafında toplanma şansını tanımaktan asla korkmamalıyız” dedi.
İtalya Başbakanı Gorgia Meloni ve hükümetinin, iki devletli çözümü desteklediğini açıkladığını hatırlatan Riccardi, Filistin'in Birleşmiş Milletler üyeliğinin tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınmasını talep eden karar tasarısına ilişkin oylamada İtalya'nın "çekimser" kalmasını kınadı.
M5S lideri Giuseppe Conte de sosyal medya platformlarından, partisinden milletvekillerinin, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda Filistin bayrakları açtığı anın fotoğrafını paylaştı.
Conte, paylaşımlarında, "Refah'ta bir sivil katliamı daha. Yerinden edilenler bir kez daha ölüyor, bir kez daha yıkıma uğruyor." ifadesini kullandı.
Filistinli sivillerin hava saldırılarında öldüğünü, barıştan yana olanların ateşkes istediğini belirten Conte, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun çılgınlığını durduralım! Filistin ve İsrail için iki halk, iki devlet." yorumunu yaptı.
Conte liderliğindeki M5S, dün de Temsilciler Meclisi'ne Filistin'in devlet olarak resmen tanınması için önerge vermişti.
Eski başbakanlardan olan M5S lideri Conte, daha önce de farklı vesilelerle Giorgia Meloni hükümetinin Filistin politikasını sert şekilde eleştirmiş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermişti.
FRANSA’DA BAYRAK CEZASI
Fransa'da muhalefetten Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Sebastien Delogu, Ulusal Meclis'te Gazzelilerle dayanışma amacıyla Filistin bayrağı açtı. Muhalif milletvekilleri, Delogu'yu alkışladı.
Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet ise Delogu'nun Filistin bayrağı açması üzerine oturuma ara verdi. Fransa'da meclis haberlerini yayımlayan LCP kanalına göre, oturumda Filistin bayrağı açtığı için Delogu'ya 15 gün meclisten men cezası verildi.
NETANYAHU'NUN YAKIN DOSTU, FİLİSTİN DESTEKÇİLERİNE SATAŞTI
Fransa'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yakın dostu olan ve İsrail vatandaşlığı da bulunan Milletvekilli Meyer Habib, Filistin'e desteğiyle bilinen LFI Partisi milletvekilleri David Guiraud ve Alma Dufour'a sataştı.
Guiraud ve Alma Dufour, LFI milletvekili Sebastien Delogu'nun Genel Kurulda, Filistin bayrağı açması hakkında Mecliste Fransız basınına açıklama yaptı.
O sırada Milletvekili Habib basın açıklamasını bölerek, Filistin destekçisi 2 milletvekiline sataştı.
Milletvekilleri arasında geçen konuşma sırasında gerilim arttı, sesler yükseldi.
Habib, gazetecilere "Onlara nasıl söz verirsiniz?" diye sordu.
Guiraud, sözünü kesen Habib'e seslenerek, "Burada ne yapıyorsun? Buradan defol!" dedi.
Habib de Guiraud'a arkadaş olmadıkları anlamına gelen "Domuzları birlikte yetiştirmedik" deyimini söyledi.
Bunun üzerine Guiraud, "Sana diyorum. Asıl domuz sensin. Soykırım çamurundaki domuzsun." ifadesini kullandı.
Netanyahu'nun yakın dostu Habib, Guiraud'a "hangi soykırımdan" bahsettiğini sordu.
Milletvekili Dufour da Habib'e, soykırım propagandası yaptığı gerekçesiyle yargılanması gerektiğini söyledi.
Habib, "ölen tüm çocuklar için üzüldüğünü" belirterek, Guiraud'un meclisi utandırdığını savundu.
Guiraud daha sonra "Bu adam Fransa'yı utandırıyor, ülkeyi utandırıyor ve hepimiz kalbi olmayan bu insanlar tarafından temsil edildiğimiz için utanmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.
*Haberin görseli Riccardo Ricciardi'nin Facebook hesabından servis edilmiştir.