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İtalya kripto para kârlarından yüzde 26 vergi alacak

İtalya'da hükümet 2023'ten itibaren 2.000 Euro'yu aşan kripto para kârlarından yüzde 26 oranında vergi almayı planlıyor

Giriş: 02.12.2022 - 08:33 | Güncelleme: ABONE OL
İtalya kripto para kârlarından yüzde 26 vergi alacak
İtalya'dan yüzde 26'lık kripto para vergisi
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HABERTURK.COM

İtalyan hükümeti kripto para alım-satımından elde edilen kârlara vergi uygulamaya hazırlanıyor.

Dün yayımlanan bütçe tasarısında yer alan bilgilere göre İtalya'da 2023 yılında kripto para ticaretinden elde edilen kârın 2.000 Euro'yu aşması durumunda yüzde 26'lık vergi ödemesi yapılacak.

İtalya'da yaklaşık 1.3 milyon kişinin kripto para yatırımcısı olduğu tahmin ediliyor. Bu rakam nüfusun yüzde 2.3'üne denk geliyor.

Eğer söz konusu tasarısı yasalaşırsa İtalyanların 1 Ocak'tan itibaren kripto para varlıklarını devlete beyan etmesi gerekecek ve mevcut varlıkları üzerinden de yüzde 14 vergi ödeyecekler.

PORTEKİZ MADENCİLİĞİ DE VERGİLENDİRECEK

Daha önce Portekiz de 2023 bütçesinde kripto paralara ilk kez yer vermişti. Portekiz hükümeti 1 yıldan kısa süre elde tutulan kripto para varlıklarından yüzde 28 vergi almayı planlıyor.

Portekiz hükümeti sadece alım-satımlarda elde edilen kazançlardan değil, kripto para madenciliğinden elde edilen kazançları da vergilendirmeyi planlıyor. Ancak madenciliğe yönelik vergilendirmenin tam olarak nasıl uygulanacağı henüz açıklanmadı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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