İtalya'dan ateşkes yorumu: Varış değil, başlangıç

Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsünün (ISPI) İtalya Dışişleri Bakanlığının katkılarıyla bu yıl 10'uncusunu düzenlediği "MED Akdeniz Diyalog Forumu"nun kapanışı, Başbakan Meloni ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin konuşmalarıyla yapıldı.

Meloni, evleri gibi gördükleri Akdeniz'i, fiziki ve siyasi sınırlarla sınırlanmış bir yer olarak değil, dünyaya açılmak isteyen ve ana küresel bağlantıların merkezi haline gelmek isteyen bir alan olarak düşünmek gerektiğini ifade etti.

Orta Doğu'daki gelişmelere değinen Meloni, "Lübnan'da dün gece ateşkesin ilan edilmesi çok önemli ve olumlu bir gelişme, açıkçası bunu bir varış noktası değil, bir başlangıç ​​noktası olarak görmeliyiz. Bu fırsatı değerlendirip inançla çalışmalıyız. İsrail-Lübnan sınırının istikrara kavuşması, hem İsrailli hem de Lübnanlı tüm yerinden edilmiş kişilerin evlerine güvenli şekilde dönmelerine olanak sağlanması yönünde çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

Sudan'daki krize de değinen Meloni, "Sudan'ın yaşadığı dramatik durumu hepimiz biliyoruz. Yaklaşık 25 milyon yetersiz beslenen insan, ülke içinde yerinden edilmiş 8 milyon kişi, 2,5 milyondan fazla kişi Güney Sudan, Çad ve Mısır'a gitmiş durumda. Çok ciddi insan hakları ihlalleri ve etnik temelli şiddet, zaten son derece istikrarsız olan durumu daha da karmaşık hale getiriyor ve bu durum yalnızca bölgede sonuçlar doğurmuyor. Bunu kendime ve her birimize, belki de yeterince konuşulmayan bir krizi hatırlatmak için söylüyorum." dedi.

Akdeniz'in sıcak konularından olan düzensiz göçle ilgili olarak da Meloni, düzensiz göçü engellemeye yönelik Temmuz 2023'te Roma'da başlattıkları ve bu nedenle "Roma Süreci" olarak anılan konferansın ikincisini, gelecek yıl Tunus'ta düzenlemek için çalıştıklarını belirtti.

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Meloni, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerginliğin artması ve askeri gerilimin tırmanması, başta Suriye, Ürdün ve Lübnan olmak üzere bölge genelindeki mülteci krizini de ağırlaştırdı. Bu da İtalya'nın çok fazla para harcadığı başka bir konu. Son aylarda bu acil durumun ele alınması çok önemli çünkü bu, giderek daha da kötüleşen bir kriz. Ben ve hükümetimiz, bu konuyu Avrupa Konseyi gündemine geri getirmeye kararlıyız. Avrupa'nın, mültecilerin ana vatanlarına dönebilmeleri için gerekli koşulları oluşturmak için çalışması gerektiğine inanıyorum. Bu dönüş gönüllü, güvenli, onurlu ve sürdürülebilir olmalı. Bu, mültecilerin kendilerinin de istediği bir şeydir ve bu hedefin uzak bir geleceğe ertelenmesi mümkün değildir."