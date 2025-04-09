İtalya'da Etna Yanardağı yeniden kül ve lav püskürttü
İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'nın, yeniden kül ve lav püskürttüğü belirtildi. Yanardağ, gece boyunca yoğun şekilde kül ve lav püskürttü.
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İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'nın, yeniden kül ve lav püskürttüğü belirtildi.
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Etna Yanardağı'nın aktif kraterlerinden olan güneydoğu kraterinde önceki gün başlayan volkanik hareketliliğin dün öğle saatlerine kadar devam ettiği bildirildi.
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İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) Katanya Şubesi, bölgeden geçen uçaklar için gece saatlerinde 'kırmızı kodlu' bir uyarı yayınladı, fakat daha sonra bu uyarıyı kademeli olarak 'sarı'ya düşürdü.
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Kıta Avrupası'nın yaklaşık 3 bin 300 metre ile en yüksek aktif yanardağı olma özelliği taşıyan Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'nda bu son volkanik faaliyet, nisan ayındaki ikinci, son 15 gündeki dördüncü aktivite olarak kayıtlara geçti.
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Yanardağda bu yıl şubat ayında da yoğun volkanik faaliyet gözlemlenmişti.
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