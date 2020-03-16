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İtalya Başbakanı Guiseppe Conte, Çin'den sonra en sert şekilde İtalya'yı vuran koronavirüs salgınıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Corriere della Sera'ya bir röportaj veren Conte, "Alınan önlemler yeterli değil. Zarar çok ciddi ve yaygın olacak. Gerçek bir 'yeniden yapılanma planına' ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgınının etkileri üzerine konuşan Conte, "Koronavirüsten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Oturup, ticaretin ve serbest piyasanın kurallarını yeniden yazmalıyız. Ekonomimizin acil durumun masraflarını karşılayabilmesi için yeni kurallar koyuyoruz. Eğer gerekirse yeniden müdahale etmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

İtalyan hükümeti şirketleri ve aileleri desteklemek için 25 milyar dolarlık bir destek paketi açıklamıştı.

"SALGIN HENÜZ ZİRVE NOKTASINA ULAŞMADI"

İtalyan lider verdiği röportajda geçtiğimiz hafta tüm ülkede ilan edilen karantina ve sıkı tedbirlerin ardından yeni tedbirlere ihtiyaç olmadığını ancak var olanların sıkı bir şekilde uygulanması gerektiğini söyledi.

Conte, "Bilim insanları bize salgının henüz zirve noktasına ulaşmadığını söylüyor. Bu haftalar en risklisi olacak ve en üst seviye önlemler gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Avrupa'daki salgının merkezi olarak görülen İtalya'da 16 Mart tarihi itibariyle 24 bin 747 vaka tespit edilebildi. Koronavirüs kaynaklı vakalarda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1809.