AA

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) salgını dünyayı derinden sarsıyor. Pandemi haline gelen salgının merkezi konumuna dönüşen Avrupa ve ABD'de ortaya çıkan tablo ürkütüyor. Dünya genelinde can kaybı 7 bin 154 olurken vaka sayısı 182 bin 406'ye çıktı. İşte dünyayı vuran salgında yürek yakan son gelişmeler...

ÇİN'DE ÖLÜ SAYISI 3 BİN 213 OLDU

Çin ana karasında Kovid-19 salgınında ölü sayısının 3 bin 213'e, vaka sayısının da 80 bin 880'e ulaştığı belirtildi. Ülkede salgının ilk ortaya çıktığı Hubey eyaletindeki seyahat kısıtlaması gevşetildi.

İTALYA'DA 24 SAATTE REKOR CAN KAYBI

AA'da yer alan habere göre İtalya’da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 349 kişi artarak, 2158'e yükseldi. 21 Şubat’ta patlak veren ve 3 haftayı aşkın süredir devam eden Kovid-19 salgınında bilanço ağırlaşmaya devam ederken, Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede mevcut virüs vaka sayısının 23 bin 73'e çıktığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 27 bin 980 olduğunu bildirdi.

İSPANYA'DA ÖLÜ SAYISI 329'A ÇIKTI

İspanya Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 nedeniyle 329 kişinin hayatını kaybettiğini ve 9 bin 191 vakanın tespit edildiğini açıkladı. Ülkedeki Seat firması 14 bin 800, Burger King de 14 bin işçi çıkarma kararı aldı. İspanya'daki diğer büyük firmalar da koronavirüs salgının getirdiği belirsizlikten dolayı benzer kararlar alacaklarını duyurdu.

FRANSA'DA SERBEST DOLAŞIMA KISITLAMA! ÖLÜ SAYISI: 127

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 127'ye, virüs bulaşanların sayısı ise 5 bin 423'e ulaştı. Fransa İçişleri Bakanlığı, ülke genelindeki valiliklerde yabancıların oturum izinlerine ilişkin tüm işlemlerin durdurulduğunu, bu nedenle süresi biten oturum belgelerinin 3 ay uzatıldığını açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelinde bugün yerel saatle 12.00'den itibaren serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandırılacağını açıkladı.

ABD'DE HAYATINI KAYBEDEN 85 OLDU

ABD'de Kovid-19 kaynaklı vaka sayısının 4 bin 661'e ve ölü sayısının ise 85'e yükseldiği bildirildi. Ülkenin birçok eyaletinde restoranlara yeni düzenlemeler getirilirken, bar ve gece kulüplerinin faaliyetleri askıya alındı. ABD'de geliştirilen koronavirüs aşısının bugün ilk kez Washington eyaletinde test edileceği bildirildi.

ALMANYA'DA VAKA SAYISI 6 BİN 206'YA ÇIKTI

Almanya´da koronavirüsün yayılma hızı artmaya başladı. Ülke genelinde virüs teşhisi konulanların sayısı 6 bin 206´ya yükseldi. Virüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 13´e çıktı. Die Zeit gazetesinin yayınladığı tabloya göre, Kuzey-Ren Vestfalya koronavirüs nedeniyle en çok etkilenen bölge haline geldi. 2 bin 493 vakanın bulunduğu bölgede, 6 kişi hayatını kaybetti.

İNGİLTERE'DE 53 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İngiltere'de de vaka sayısı 171 artarak 1543'e, 35 olan ölü sayısı da 18 artarak 53'e çıktı. İsveç Halk Sağlık Dairesi, Kovid-19 nedeniyle ölü sayısının 3 artarak 6'ya, virüs taşıyanların sayısının da 1040'a yükseldiğini belirtti. Hollanda'da vaka sayısı 278 artarak 1413 oldu. Ölü sayısı ise 20'den 24'e çıktı.

İRAN'DA MECLİS ÜYESİ CAN VERDİ

İran'da Uzmanlar Meclisi Üyesi Ayetullah Haşim Bathai Gulpeyagani, Kovid-19 nedeniyle 78 yaşında hayatını kaybetti. Ülkedeki Kovid-19 önlemleri kapsamında, Kum kentindeki Fatıma-i Masume Türbesi ve Cemkaran Camisi ile Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi ziyaretlere kapatıldı. İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 853'e, vaka sayısı da 14 bin 991'e yükseldi.

YUNANİSTAN'DA ÖLÜ SAYISI: 4

Yunanistan'da vaka sayısı 352'ye yükselirken, 4 olan ölü sayısında artış yaşanmadı. Ölü sayısı 5 olan Belçika'da vaka sayısı 172 artarak 1058'e ulaştı. Belçika'da tüm oyun alanları ve parklar geçici süreyle kapatıldı.

AVUSTURYA'DA SALGIN 3 CAN ALDI

Finlandiya hükümeti bütün ilk ve orta dereceli okul ve üniversitelerin salgın yüzünden 13 Nisan'a kadar kapatıldığını açıkladı. Vaka sayısının 278 olduğu ülkede 10’dan fazla kişinin biraya gelmesi yasaklandı. Avusturya'da vaka sayısı bin 16'ya yükselirken, virüs nedeniyle 3 kişinin öldüğü belirtildi.

AVUSTRALYA'DA DA 5 KİŞİ ÖLDÜ

MELBOURNE (AA) - Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısının 5’e, virüse yakalananların sayısının da 313’e yükseldiği Avustralya’da, 14 günlük karantina süresine uymayanlara para ve hapis cezası verileceği açıklandı.