17 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüs ile mücadelede tedbirleri kapsamında açıklama yaptı.
“KRONİK HASTALARIN 1 MART VE SONRASINDA SONA EREN SAĞLIK RAPORLARI GEÇERLİ OLACAK"
Bakan Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu tedbirleri kapsamında, “Kronik hastalarımızın 1 Mart ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak." dedi.
YENİDEN REÇETE DÜZENLEMELERİNE GEREK KALMAYACAK
Kronik hastalığı nedeniyle sağlık raporuna dayalı olarak ilaç ve tıbbi malzeme alan hastaların yeniden reçete düzenletmelerine de gerek kalmayacak.
Böylelikle kronik hastaların ve yüksek risk grubunda bulunanların reçete yazdırmak için sağlık hizmeti sunucularına başvurma zorunluluğu olmayacağına işaret eden Bakan Selçuk, bu sürede ilaç ve tıbbi malzemelerin bedelinin de Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılayacaklarını belirtti.
TEK HEKİM TARAFINDAN 10 GÜNE KADAR RAPOR VERME SÜRESİ 14 GÜNE ÇIKARILDI
Vatandaşları, Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs riskine karşı önerilen 14 kurala hassasiyetle uyması konusunda uyaran Bakan Selçuk, 14 gün karantina süresini anımsatarak, “Yurtdışından gelen vatandaşlara, Z03.8 ve Z03.9 tanıları halinde tek hekim tarafından 14 güne kadar istirahat / iş göremezlik raporu verilebilecek ve iş göremezlik ödeneği SGK tarafından karşılanacak.” ifadelerini kullandı.
Böylelikle tek hekim tarafından tek seferde 10 gün verilebilen rapor süresi 14’e yükselmiş oldu.
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