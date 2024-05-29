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        Haberler Dünya İtalya Başbakan Yardımcısı Salvini, Fransa ve Almanya liderlerini eleştirdi

        İtalya Başbakan Yardımcısı Salvini, Fransa ve Almanya liderlerini eleştirdi

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile dün düzenlediği basın toplantısında Ukrayna'ya gönderilen silahların Rusya'da kullanılabileceğinin sinyalini verdi. Scholz'da Ukrayna'nın kendisini savunması gerektiğini ifade etti. İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini ise iki isme sert eleştiriler yöneltti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 20:31 Güncelleme: 29.05.2024 - 20:31
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        Fransa ve Almanya liderlerine sert eleştiri
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        İtalya Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı aynı zamanda aşırı sağcı Lig Partisi’nin lideri Matteo Salvini, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Ukrayna'ya kendisini savunması için gönderilen silahların Rusya’da kullanılmasından bahsederek "çılgınca" bir şey söylediklerini kaydetti.

        Salvini, Macron ve Scholz'un dünkü görüşmeleri ardından basın toplantısında Ukrayna'ya yapılan silah yardımlarıyla ilgili sözlerine, X hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

        Salvini, "İtalya, savaşı reddediyor. Bunu Anayasamız söylüyor. Fransa ve Almanya bunu akıllarında tutmalı, zira genellikle ne yapıp ne yapılmaması konusunda tüm Avrupalılar adına karar verdiklerini iddia ediyorlar. Ukrayna'ya kendisini savunması için gönderdiğimiz silahların Rusya'da bombalama yapmak ve öldürmek için kullanılabileceğinden bahsederlerken, 'çılgınca' bir şey söylüyorlar ve küresel bir savaş trajedisinin kapılarını aralıyorlar. Lig ve İtalyan hükümeti, herhangi bir savaş fikrine 'hayır' diyor." ifadelerini kullandı.

        MACRON VE SCHOLZ NE DEMİŞTİ?

        Almanya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştiren Macron, Almanya Başbakanı Scholz ile dün düzenlediği basın toplantısında, "(Ukrayna'nın) Rusya'ya (topraklarına) saldırmalarına izin vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Ukrayna'ya ateşlenen füzelerin bulunduğu askeri alanlar ve temelde Ukrayna'nın saldırıya uğradığı askeri bölgeler için." ifadelerini kullanmıştı.

        Scholz da Ukrayna'nın Batılı ülkelerin verdiği silahların Rusya topraklarında kullanılması konusunda da saldırıya uğradığını ve kendisini savunması gerektiğini ifade etmişti.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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        #italya
        #Ukrayna
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