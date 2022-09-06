İsviçre asgari ücret 2022

2022 yılının son evresinde en çok aranan konulardan biri ülkelerin asgari ücretleri oldu. Türkiye'nin asgari ücret gündemi sebebiyle, vatandaşlar arama motorlarında diğer ülkelerin meslek maaşlarını, asgari ücretlerini ve yaşam standartlarını araştırıyor. İşte konu hakkında merak edilen soruların yanıtları...
İSVİÇRE ASGARİ ÜCRET NE KADAR 2022?
2021 yılında İsviçre'de bir oylama gerçekleştirildi. Bu oylama sonucunda İsviçre’de saatlik asgari ücret 23 İsviçre frangına (yaklaşık 206 TL), aylık asgari ücret de 4 bin İsviçre frangına (yaklaşık 36 bin TL) yükseltildi. 2022 yılı için yapılan basın açıklamasında ise, geçtiğimiz sene açıklanan ücretlere yüzde 2,8 zam uygulandı. Bu hamleden sonra İsviçre asgari ücreti 4600 frank oldu. Bu ücret Türkiye'de 67 bin TL civarında bir ücrete tekabül ediyor.
İSVİÇRE MESLEK MAAŞLARI NE?
İsviçre'de mimar maaşları: aylık 4610 CHF ve 18.400 CHF arasında değişkenlik göstermektedir. Ortalama olarak düşünüldüğünde İsviçre'de aylık mimar maaşları 10.400 CHF'dir.
İsviçre'de mühendis maaşları: aylık 2760 CHF ile 18.400 CHF arasında değişkenlik göstermektedir. İsviçre'de aylık ortalama mühendis maaşları 8360 CHF'yi bulmaktadır.
İsviçre'de öğretmen maaşları: aylık 5250 CHF ile 20.000 CHF arasında değişkenlik göstermektedir. İsviçre'de ortalama öğretmen maaşları aylık 11.200 CHF'ye gelmektedir.
İsviçre'de doktor maaşları: aylık 3230 CHF ile 46.100 arasında değişkenlik göstermektedir. İsviçre'de ortalama bir doktorun maaşı 15.700 CHF'dir.
İsviçre'de avukat maaşları: aylık 3830 CHF ile 30.700 CHF arasında değişkenlik göstermektedir. İsviçre'de bir avukatın maaşı aylık ortalama 12.700 CHF'ye gelmektedir.
İSVİÇRE'DE ŞEHİRLERE GÖRE ASGARİ ÜCRETLER
İsviçre'nin Winterthur, Zürih ve Kloten'de saatlik asgari ücreti 23 CHF, Ticino kantonunda 19,75 ile 20,25 CHF arasında bir asgari ücret olarak bilinmektedir. İsviçre'nin Neuchâtel şehrindeki asgari ücret 2022 yılı için 20.08 CHF iken Jura'da 20.28 CHF'dir.
Cenevre'de, asgari ücret başına 23 CHF ücretini ödemeyen işverenler, 30.000 CHF tutarında idari para cezası ödemek zorunda kalırlar.
İSVİÇRE'DE YAŞAM ŞARTLARI NASIL?
İsviçre yaşam maliyetleri en yüksek olan ülkelerden biridir. Tüm bunların yanında ülke içerisindeki kişi sayısına düşen milli gelir fazladır ve refah seviyesi tüm ülkeler arasında en yüksek olanlardan biridir. Teknolojik gelişmeler oldukça ilerlemiştir. OECD Daha İyi Yaşam Endeksi'nde İsviçre, 38 OECD ülkesi arasında yaşanılacak en iyi 3. ülke olarak yer almaktadır.
İSVİÇRE MARKET FİYATLARI
İsviçre market fiyatları şu şekildedir;
500 gram ekmek: 2,60 İsviçre frangı
12’li yumurta: 6 İsviçre frangı
1 litre süt: 1,50 İsviçre frangı
1 kg peynir: 23 İsviçre frangı
1 kg patates: 2 İsviçre frangı
1 kg pirinç: 2,50 isviçre frangı
1 kg kırmızı et: 47 İsviçre frangı
1 kg tavuk eti: 24 İsviçre frangı
1 kg elma: 3,50 İsviçre frangı
1 kg portakal: 3,20 İsviçre frangı
1 kg muz: 2,80 İsviçre frangı
1 kg domates: 4 İsviçre frangı
1 şişe bira: 2 İsviçre frangı
1 şişe şarap: 15 İsviçre frangı
İSVİÇRE EV KİRALARI
İsviçre'de bulunan ev kiraları aylık 1800 İsviçre frangından başlamaktadır. Eğer satılık ev almayı düşünüyorsanız ortalama 1.000.000 İsviçre frangını gözden çıkarmanız gerekir. Eğer manzaralı bir ev istiyorsanız ücret buna paralel olarak artmaktadır. Her şehire göre ev fiyatları değişkenlik göstermektedir. Uygun fiyatları şehirler olarak, Gruyeres, Rheinau, Waldenburg, Erlach gösterilebilir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!