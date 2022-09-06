İsviçre asgari ücret 2022

2022 yılının son evresinde en çok aranan konulardan biri ülkelerin asgari ücretleri oldu. Türkiye'nin asgari ücret gündemi sebebiyle, vatandaşlar arama motorlarında diğer ülkelerin meslek maaşlarını, asgari ücretlerini ve yaşam standartlarını araştırıyor. İşte konu hakkında merak edilen soruların yanıtları...

İSVİÇRE ASGARİ ÜCRET NE KADAR 2022?

2021 yılında İsviçre'de bir oylama gerçekleştirildi. Bu oylama sonucunda İsviçre’de saatlik asgari ücret 23 İsviçre frangına (yaklaşık 206 TL), aylık asgari ücret de 4 bin İsviçre frangına (yaklaşık 36 bin TL) yükseltildi. 2022 yılı için yapılan basın açıklamasında ise, geçtiğimiz sene açıklanan ücretlere yüzde 2,8 zam uygulandı. Bu hamleden sonra İsviçre asgari ücreti 4600 frank oldu. Bu ücret Türkiye'de 67 bin TL civarında bir ücrete tekabül ediyor.