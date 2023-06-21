HABERTURK.COM

Almanca, Fransızca, İtalyanca ve Romansça olmak üzere 4 ayrı dilin resmi dil olarak kullanıldığı İsviçre, kültürel açıdan oldukça zengin bir ülke olarak dikkat çekmektedir. Peki, İsviçre başkenti neresidir? İsviçre nüfusu kimlerden meydana gelmektedir r? İşte, tüm detaylar…

İsviçre Nerede?

İsviçre hangi kıtada yer almaktadır sorusunun cevabı, Avrupa kıtası olacaktır. Batı, Güney ve Orta Avrupa’nın tam kesişme noktasında yer alan İsviçre; Alpler ile Jura Dağları arasında yer alır ve kuzeyde Almanya, doğuda Avusturya ve Lihtenştayn, güneyde İtalya, batıda ise Fransa ile komşudur. Avrupa’nın en dağlık ülkesi olması sebebiyle nüfusun çoğunluğunun yaylarda da ve şehir merkezlerinde yaşadığı İsviçre, 1815 yılından bugüne herhangi bir savaşa dahil olmaması ile de dikkat çekmektedir.

Uzun yıllar boyunca silahlı tarafsızlık ilkesi etrafında bir dış politika yürüten İsviçre; NATO ve Avrupa Birliği gibi uluslararası organizasyonlara üye de değildir. Birleşmiş Milletlerin ev sahiplerinden olmasına rağmen, uzun yıllar bu organizasyonun da üyesi olmayan İsviçre, ilk kez 2002 tarihinde BM’ye üye olmuştur.

İsviçre Başkenti

26 kantonun bir araya gelmesiyle kurulmuş bir federal cumhuriyet olan İsviçre’nin başkenti Bern’dir. İsviçre’nin beşinci büyük kenti olan ve yoğun olarak Almancanın konuşulduğu Bern; aynı zamanda Bern kantonunun da resmi başkentidir. Tarihi çok eskilere dayanması ve Orta Çağ’dan günümüze kadar ulaşan mimari öğeleri ile Bern; UNESCO’nun Dünya Kültür Miras Listesi’nde de yer almaktadır.

İsviçre Nüfusu

Yapılan projeksiyonlara göre 2023 yılında İsviçre’nin nüfusunun 9 milyonu aşacağı öngörülmektedir. Oldukça yüksek ve dağlık bir ülke olan İsviçre’de, nüfusun büyük bir çoğunluğu yaylalarda ya da şehirlerin merkezlerinde yaşamaktadırlar. Başkent Bern’in haricinde Zürih, Cenevre ve Basel nüfusun ağırlıklı olarak yaşadığı şehirlerin başını çekmektedir.

Almanca, Fransızca, İtalyanca ve Romansça dillerinin resmi dil olarak kabul edildiği İsviçre’de nüfusun yaklaşık %50’si Hristiyanlığın Katolik mezhebine, %48’i ise Protestan mezhebine mensuptur. Ülkenin ciddi göç alan bir ülke olması sebebiyle, İsviçre’de bu iki ana mezhep dışında Ortodoks Hristiyan ve Müslüman nüfusa rastlamak da mümkündür.

İsviçre Para Birimi

İsviçre’nin resmi para birimi İsviçre frangıdır. Kökleri 1300’lerde basılan sikkelerin üzerinde yer alan Francorum Rex (Frankların Kralı) yazısına dayanan frank; birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi İsviçre’nin de resmi para birimi haline gelmiştir.

Bir dönem için Avrupa’nın en çok kullanılan para birimlerinden bir tanesi olan frank, Avrupa Birliği ülkelerinin Euro’ya geçmesinin ardından sadece İsviçre’de resmi para birimi olarak kullanılmaya devam etmektedir.

İsviçre Bayrağı Anlamı

Resmi olarak 1847 yılında kabul edildikten sonra ülkenin resmi bayrağı olan İsviçre bayrağı; kare şeklinde olup, kırmızı bir zemin üzerinde yer alan beyaz haçtan meydana gelmektedir. Bir bayrak olarak barışın ve tarafsızlığı sembolize eden İsviçre bayrağı, ortasında yer alan beyaz haç ile de Hristiyanlığı simgelemektedir.

İsviçre Şehirleri

26 kantondan meydana gelen İsviçre’de toplam 143 adet şehir bulunmaktadır. Bu 143 şehir arasında öne çıkanlar ise şu şekildedir:

Bern

Zürih

Cenevre

Basel

Lozan

Montrö

İsviçre Türkiye Saat Farkı

İsviçre ile Türkiye arasında bir saatlik bir fark bulunmaktadır ve Türkiye yerel saati İsviçre’den 1 saat ileridedir.

ÖNERİLEN VİDEO

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk