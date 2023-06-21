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Farklı bölgelerinde okyanus, karasal ve Akdeniz iklimi olmak üzere farklı iklim çeşitleri de görülen İspanya’nın bağımsız olduğu tarih, 1492 yılında İspanya Krallığı’nın kurulması olarak kabul edilmektedir. Peki, İspanya nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir. İspanya para birimi nedir? İşte, tüm detaylar…

İspanya Nerede?

İspanya hangi kıtada yer almaktadır sorusunun cevabı, Avrupa olacaktır. Avrupa kıtasının güneybatısında yer alan İber yarımadası üzerinde kurulmuş bir ülke olan İspanya; doğu ve kuzeydoğusunda Akdeniz, kuzeybatı ve güneybatısında Atlas Okyanusu, kuzeydoğusunda Fransa ve batısında ise Portekiz ile komşudur.

İspanya Krallığı’nın kurulduğu 1492 yılında bağımsızlığını kazanan İspanya, 1. Dünya Savaşı esnasında tarafsız kalmış ancak 2. Dünya Savaşı’nın hemen öncesinde sarsıcı sonuçlar doğuran bir iç savaş yaşamıştır. Günümüzde dünyanın gelişmiş ülkeleri sınıfının bir mensubu olan İspanya, 1982 yılında NATO’ya, 1986 tarihinde ise Avrupa Birliği’ne üye olmuştur.

İspanya Başkenti

Güneybatı Avrupa ülkesi olan İspanya’nın başkenti, Madrid’dir. Sadece İspanya’nın değil Avrupa’nın da en kalabalık şehirlerinden bir tanesi olan Madrid, İber yarımadasının orta bölümünde yer almaktadır. Bir krallık bakiyesi olması sebebiyle zengin bir tarihi mirasa sahip olan başkent, aynı zamanda İspanya’nın kültür ve sanat faaliyetleri açısından da önemli bir merkezidir.

Dünya Turizm Örgütü’ne de ev sahipliği yapan Madrid, yılda 10 milyonun üzerinde turisti ağırlamaktadır. Madrid’in hem tarihi dokusu hem mimari özellikleri hem de bünyesinde barındırdığı müzeler, ülkeye gelen turistler için birer cazibe merkezi olarak dikkat çekmektedir.

İspanya Nüfusu

2023 verilerine göre İspanya’nın güncel nüfusu 47 milyon 521 bin 394 kişiden meydana gelmektedir. İspanya’nın sanayileşmeye başladığı 20. yüzyıl itibariyle, nüfus olarak hızlıca iki katına çıkan İspanya, günümüzde de Güney Amerika, Afrika ve Doğu Avrupa ülkelerinden ciddi göç almaktadır.

48 milyona yaklaşan İspanya nüfusu içinde en yüksek oran %86.5 ile İspanyol halka aittir. İspanyolları, %1.7 ile Faslılar, %1.2 Romenler takip etmektedir. Geriye kalan %10’luk nüfus ise dünyanın çeşitli milletlerine mensup olan insanlarda meydana gelmektedir.

İspanya Para Birimi

1986 yılında Avrupa Birliği’ne üye olan İspanya; Avrupa Birliği’nin 1999 yılında kurmuş olduğu Ekonomik ve Parasal Birliğe (Euro Birliği) aynı yıl katılmış ve 2002 yılında itibaren de Euro’yu resmi para birimi olarak kabul etmiştir.

Euro’nun kullanılmaya başlandığı 2002 tarihine kadar İspanya’da kullanılan resmi para biriminin adı ise İspanyol pesetasıdır. İlk kez 1869 yılında kullanılmaya başlanan bu para birimi, Euro’ya geçiş sırasında 1 Euro=166.386 peseta olacak şekilde denkleştirilmiş ve tedavülden kaldırılmıştır.

İspanya Bayrağının Anlamı

İspanya Kralı III. Carlos döneminde yapılan bir bayrak yarışması sonucunda seçilen ve 1981 yılından itibaren de resmi bayrak olarak kullanılan İspanya bayrağı; yatay olarak çekilmiş olan kırmızı, sarı ve kırmızı şeritler ile sarı şerit üzerinde yer alan bir adet armadan meydana gelmektedir. Bayrakta yer alan kırmızı renkler, İspanya’nın Cebelitarık ve Ceuta bölgelerini temsil etmektedirler. Sarı şerit üzerinde yer alan arma ise İspanya Kraliyet Ailesi’nin sembolüdür.

İspanya Şehirleri

İspanya 17 özerk bölge ve 50 şehirden meydana gelmektedir. Bu şehirler arasında öne çıkanlar ise şu şekildedir:

Madrid

Barcelona

Sevilla

San Sebastian

Malaga

Valencia

İspanya Türkiye Saat Farkı

İspanya ile Türkiye arasında bir saatlik bir fark bulunmaktadır ve Türkiye yerel saati, İspanya’dan 1 saat ileridir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk