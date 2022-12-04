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İsviçre küresel mücevher ve saat sektörü sıralamasında Çin'in gerisinde kaldı

2021 yılında Çin'de ani bir artış gösteren mücevher ticareti, dünyanın önde gelen lüks ürünler merkezi olarak tanınan İsviçre'yi geride bırakmasına sebep oldu. Uluslararası danışmanlık firması Deloitte'un yayınladığı “Global Powers of Luxury Goods” raporuna göre, İsviçre küresel saat ve mücevherat sektöründeki yüzde 27'lik payı ile yüzde 30'luk paya sahip olan Çin'in gerisinde kaldı

Giriş: 04.12.2022 - 15:06 | Güncelleme: ABONE OL
İsviçre Çin'in gerisinde kaldı

Uluslararası danışmanlık firması Deloitte tarafından Perşembe günü yayınlanan “Lüks Tüketimin Küresel Güçleri” raporunda, lüks pazarda Çin'in geçen yılki payının yüzde 30, İsviçre'nin ise yüzde 27 olduğunu açıklandı.

Çalışma dünya çapındaki en büyük 100 lüks firmayı ele alıyor. İkisi en büyük 10 saat şirketi olan Richemont ve Rolex de dahil olmak üzere sekiz İsviçre şirketi dahil edildi. Bu sektörde en yüksek ciroyu Richemont gerçekleştirirken onu Çinli firma Chow Tai Fook ve Rolex izledi.

İsviçre’nin sektördeki payı, özellikle saat endüstrisinden kaynaklanırken Çin sektördeki konumunu daha çok süs eşyasına ve mücevherattan sağladı. Raporun 2019 yılında bir önceki incelemesine göre İsviçre, saat ve mücevher segmentinin açık ara küresel önderi konumundaydı. Dünyanın en büyük 100 lüks eşya şirketini belirleyen 2021 yılına ilişkin son araştırmada ise Çin dünya pazarında öne çıkan markalarıyla önemli bir başarı sağladı.

Raporda, değişikliğin büyük ölçüde Asya ülkesinin mücevherat pazarından kaynaklandığı belirtildi. İsviçre saat sektöründe Alplerdeki lüks satışların lokomotifi olmaya devam ederken, Chow Tai Fook, Chow Sang Sang ve Chow Tai Seng gibi Çinli mücevher firmaları önemli kazançlar elde etti.

Açık ara dünyanın en büyük lüks şirketi, modadan parfüme, kozmetiğe ve şaraba kadar her şeyi satan Fransız devi LVMH Group olmaya devam ediyor.

Deloitte, ayrıca sektördeki en hızlı büyüyenler arasında dört İsviçre firması; Richard Mille, Breitling, Audemars Piguet ve Rolex'in yer aldığını belirtti.

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