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        Haberler Gündem Güncel 9 kişinin can verdiği feci kazanın bilirkişi raporu: 6 kural ihlali

        9 kişinin can verdiği feci kazanın bilirkişi raporu: 6 kural ihlali

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde beton tankerinin minibüse çarpması sonucu 9 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı kazanın bilirkişi raporu ortaya çıktı. Tanker sürücüsünün trafikteki 6 kuralı ihlal ettiği ve azami hız limitini aştığı belirlendi. İkiz kardeşi Sena Taşkın'ın hayatını kaybettiği kazada yaralanan Sude Taşkın, "Güle oynaya minibüse bindik. Birkaç gün sonra Gaziantep'e yapılacak müze gezisi için ne giyeceğimizi konuşurken kaza oldu" dedi. Kazada hayatını kaybeden kızı Sena'nın mezarına giderek dua eden Nimet Taşkın da, "Kazayı öğrenince neye uğradığımı şaşırdım. Sena'nın öldüğünü, Sude'nin ise yaralı olduğunu duyunca 'Allah'ım ikisini birden alma' diye dua ettim. Çok şükür Allah, Sude'yi bize bağışladı" diye gözyaşı döktü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 11:37 Güncelleme: 22.05.2024 - 14:12
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        • 1

          İslahiye-Hatay kara yolunun Ağabey mevkisinde, 6 Mayıs'ta Mehmet Göğüş yönetimindeki çimento yüklü tankerin karşı şeride geçerek Latif Örs idaresindeki minibüse çarpması sonucu 9 kişinin öldüğü kazanın bilirkişi raporu açıklandı.

        • 2

          Olayın ardından tutuklanan beton mikseri sürücüsü Mehmet Göğüş (58), kalp, şeker ve tansiyon hastası olduğunu kazayı hatırlamadığını belirterek, "Hızım 70-80 kilometreydi. Bir anda gözüm karardı ve gerisini hatırlamıyorum. Rahatsızlandığımı düşünüyorum" diye kendisini savunmuştu.

        • 3

          6 KURAL İHLALİ

          Tanker sürücüsünün 6 trafik kuralını ihlal ettiği belirtilen raporda, beton yüklü aracın sürücüsünün hız limitini aştığı, yoldaki 3 trafik levhasını dikkate almadığı, dikkatsiz, özensiz ve kontrolsüz araç kullandığı, fren izinin ise bulunmadığı vurgulandı.

        • 4

          "BAŞIMI VURDUM, GERİSİNİ HATIRLAMIYORUM"

          Öte yandan kazadan yaralı olarak kurtulan ancak ikiz kardeşi Sena Taşkın'ı kaybeden Sude Taşkın'ın Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı.

          Taburcu edilmesinin ardından evine gelen Sude Taşkın, ikiz kardeşi ve arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

        • 5

          Okuldan çıktıktan sonra ikiz kardeşi ve arkadaşları ile evlerine gitmek üzere servis minibüsüne bindiklerini anlatan Sude Taşkın, "Okuldan çıkınca servis şoförünü aradık ve bizi almasını istedik. Kısa sürede minibüs geldi, içinde yolcular vardı, biz de kardeşim Sena ve 4 arkadaşımız ile en arkaya geçip 4 kişilik koltuğa oturduk. Minibüse güle oynaya binmiş ve yolculuk sırasında okulumuzun Gaziantep'e düzenleyeceği müze gezisinde ne giyeceğimizi konuşuyorduk. Ağabey mevkisine geldiğimizde çarpışma oldu ve başımı vurdum, gerisini hatırlamıyorum. Hastanede kendime geldikten sonra kazada ikiz kardeşim Sena'nın ve 3 arkadaşımın da öldüğünü öğrenince şoke oldum" dedi.

        • 6

          "ALLAH'IM İKİSİNİ BİRDEN ALMA DİYE DUA ETTİM"

          Sude Taşkın'ın annesi Nimet Taşkın ise kızına yeniden kavuşmanın buruk sevincini yaşadığını ifade etti.

          Kazada hayatını kaybeden kızı Sena'nın mezarına giderek dua eden Nimet Taşkın, "Kazayı öğrenince neye uğradığımı şaşırdım. Sena'nın öldüğünü, Sude'nin ise yaralı olduğunu duyunca 'Allah'ım ikisini birden alma' diye dua ettim. Çok şükür Allah, Sude'yi bize bağışladı" diye gözyaşı döktü.

        • 7

          NE OLMUŞTU?

          Kaza, 7 Mayıs 2024 tarihinde İslahiye ilçesi Hassa kara yolu Ağabeyi mevkiinde meydana geldi.

        • 8

          Hatay’ın Hassa ilçesi istikametinden Gaziantep’in İslahiye ilçesine giden Mehmet Göğüş yönetimindeki beton tankeri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek İslahiye ilçesinden Hassa ilçesi yönüne seyreden Latif Örs yönetimindeki yolcu minibüsüne çarpmıştı.

        • 9

          Feci kazada 9 kişi hayatını kaybederken 1'i ağır 11 kişi de yaralanmıştı.

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