Merve öğretmen kaza kurbanı
Adana'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 26 yaşındaki fen bilgisi öğretmeni Merve Çürük, hayatını kaybetti. Merve öğretmenin bir süre önce nişanlandığı ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi.
- 1
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki gün önce otomobilin çarpması sonucu yaralanan 26 yaşındaki Merve öğretmen, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
- 2
Kaza, 20 Mayıs günü Yüreğir ilçesi Mithat Özsan Bulvarı’nda meydana geldi.
- 3
8 aylık hamile Latife K. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen fen bilgisi öğretmeni Merve Çürük'e çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
-
- 4
HAMİLE SÜRÜCÜNÜN BEBEĞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Yaralı Latife K. ile Merve Çürük hastaneye kaldırıldı. Merve Çürük, dün doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Latife K.'nin hastanedeki tedavisi devam ederken, bebeğinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
- 5
MERVE ÖĞRETMEN EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPIYORMUŞ
Bir süre önce sevgilisiyle nişanlandığı ve evlilik hazırlıkları yaptığı belirtilen Merve Çürük'ün cenazesi, otopsinin ardından Kozan ilçesinde toprağa verildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.