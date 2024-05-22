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        Üniversite öğrencisi kaza kurbanı

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü yaşamını yitiren öğrencileri için taziye mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 10:59 Güncelleme: 22.05.2024 - 11:00
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        Üniversite öğrencisi kaza kurbanı
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        Kahramanmaraş'ta M.S.K. idaresindeki hafif ticari araç, Turgut Özal Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 26 yaşındaki Yusuf Demirci'ye çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralı olarak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Demirci kurtarılamadı.

        Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, sürücü gözaltına alındı.

        ÜNİVERSİTEDEN TAZİYE MESAJI

        Öte yandan KSÜ Rektörlüğünden yayımlanan taziye mesajında, "Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Yusuf Demirci, trafik kazası sonucu vefat etmiştir. Öğrencimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve üniversitesi camiamıza başsağlığı dileriz." ifadesi kullanıldı.​​​​​​​

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        #KAHRAMANMARAŞ
        #trafik kazası
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