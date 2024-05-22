İstanbul'da olay, geçtiğimiz hafta, Beylikdüzü'nde özel bir hastanede yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre özel bir hastanede hemşire olarak çalışan ve dedesinin yoğun bakımda kaldığı başka bir hastaneye refakatçi olarak giden hemşire Selen Bilgin (24), hastanenin bir odasında ölü bulundu.

İlk olarak Habertürk’ün duyurduğu Selen hemşire soruşturmasında, arkadaşı olduğu iddia edilen yoğun bakım doktoru Fatih A.'nın, önce tanık sonra da şüpheli olarak ifadesine başvuruldu.

İddialara göre, genç hemşire Selen Bilgin’in koluna, ameliyat öncesi hastaları uyutmak için verilen güçlü bir ilaç enjekte edilmişti. Aile, bu ilacı doktorun enjekte ettiğini iddia ederken, gözaltına alınan doktor Fatih A. iddiaları kabul etmedi.

Yapılan itiraz üzerine mahkeme başvuruyu incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucunda, mahkeme savcılığın bu itirazını reddetti. Genç hemşirenin bu ilacı daha önce de aldığı iddiası üzerine, Selen Bilgin’in cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.

Selen Bilgin’in ölüm nedeninin, anestezik ilaçtan mı başka bir etkenden mi kaynaklandığı; Adlı Tıp Kurumu’nda yapılan otopsiyle netleşeceği öğrenildi. Hayatını kaybeden genç hemşirenin çalıştığı hastanede çektiği son fotoğraf karesi de ortaya çıktı. Selen’in kırmızı iş kıyafetiyle çalışma masasında elinde çiçeklerle çekilen karesi duygulandırdı.

DOKTOR KABUL ETMEMİŞTİ

Yapılan soruşturma kapsamında önce bilgisine başvurulan daha sonrada şüpheli olan doktor Fatih A. ifadesinde, Selen ile birkaç yıldır arkadaş olduklarını belirterek, olay gecesi Selen’in baş ağrısı olduğunu ve bunun için ilaç almak istediğini söyledi.

Yoğun bakımdayken Selen’in telefonla kendisini aradığını iddia eden doktor Fatih A., ağrı kesici içeren serumu odaya götürdüğünü ve koluna enjekte ettiğini belirtti. Daha sonra yine yoğun bakıma indiğini anlatan doktor Fatih A. ifadesinde, Selen’le bir telefon görüşmesi daha yaptığını, kendisine, "Sana ağrı kesici ilaç verdim. Kayıt açmam lazım" dediğini belirtti.