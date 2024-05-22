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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hemşire Selen Bilgin'in ölümünde son dakika haberleri: Selen Bilgin'in son fotoğrafı - Güncel haberler

        Selen hemşire olayında flaş gelişme! Son fotoğraf...

        İstanbul'da, özel bir hastane odasında ölü bulunan 24 yaşındaki hemşire Selen Bilgin ile ilgili sürdürülen soruşturmada, yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık, doktor Fatih A. için mahkeme tarafından verilen adli kontrol kararına itiraz etmişti. Savcılığın yapılan itirazı reddedildi. Genişletilen soruşturma kapsamında genç hemşirenin cep telefonu incelenmek üzere alındı. Selen Bilgin, ameliyat öncesi anestezi için kullanılan bir ilacın koluna enjekte edilmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Ölüme, bu ilacın mı yoksa başka bir şeyin mi neden olduğu otopsi raporuyla belirleyecek. Genç hemşirenin çalıştığı hastanede çektiği son fotoğraf karesi de ortaya çıktı

        Giriş: 22.05.2024 - 13:49 Güncelleme: 22.05.2024 - 14:52
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        Selen hemşire olayında flaş gelişme! Son fotoğraf...
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        İstanbul'da olay, geçtiğimiz hafta, Beylikdüzü'nde özel bir hastanede yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre özel bir hastanede hemşire olarak çalışan ve dedesinin yoğun bakımda kaldığı başka bir hastaneye refakatçi olarak giden hemşire Selen Bilgin (24), hastanenin bir odasında ölü bulundu.

        DOKTOR ARKADAŞININ İFADESİ ALINDI

        İlk olarak Habertürk’ün duyurduğu Selen hemşire soruşturmasında, arkadaşı olduğu iddia edilen yoğun bakım doktoru Fatih A.'nın, önce tanık sonra da şüpheli olarak ifadesine başvuruldu.

        DOKTOR, AİLENİN İDDİASINI REDDETTİ

        İddialara göre, genç hemşire Selen Bilgin’in koluna, ameliyat öncesi hastaları uyutmak için verilen güçlü bir ilaç enjekte edilmişti. Aile, bu ilacı doktorun enjekte ettiğini iddia ederken, gözaltına alınan doktor Fatih A. iddiaları kabul etmedi.

        SAVCILIK İTİRAZDA BULUNDU

        Soruşturmayı sürdüren Cumhuriyet Savcısı, Fatih A.’yı, "Olası kastla kadına karşı kasten öldürme” suçlamasıyla mahkemeye sevk etti. Mahkeme, tutuklanma talebiyle sevk edilen Fatih A. hakkında adli kontrol kararı vererek serbest bıraktı. Bu kararın ardından, savcılık mahkemeye itiraz edip, doktor Fatih A.’nın tutuklanması talebinde bulundu.

        İTİRAZ REDDEDİLDİ

        Yapılan itiraz üzerine mahkeme başvuruyu incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucunda, mahkeme savcılığın bu itirazını reddetti. Genç hemşirenin bu ilacı daha önce de aldığı iddiası üzerine, Selen Bilgin’in cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.

        SON FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

        Selen Bilgin’in ölüm nedeninin, anestezik ilaçtan mı başka bir etkenden mi kaynaklandığı; Adlı Tıp Kurumu’nda yapılan otopsiyle netleşeceği öğrenildi. Hayatını kaybeden genç hemşirenin çalıştığı hastanede çektiği son fotoğraf karesi de ortaya çıktı. Selen’in kırmızı iş kıyafetiyle çalışma masasında elinde çiçeklerle çekilen karesi duygulandırdı.

        DOKTOR KABUL ETMEMİŞTİ

        Yapılan soruşturma kapsamında önce bilgisine başvurulan daha sonrada şüpheli olan doktor Fatih A. ifadesinde, Selen ile birkaç yıldır arkadaş olduklarını belirterek, olay gecesi Selen’in baş ağrısı olduğunu ve bunun için ilaç almak istediğini söyledi.

        Yoğun bakımdayken Selen’in telefonla kendisini aradığını iddia eden doktor Fatih A., ağrı kesici içeren serumu odaya götürdüğünü ve koluna enjekte ettiğini belirtti. Daha sonra yine yoğun bakıma indiğini anlatan doktor Fatih A. ifadesinde, Selen’le bir telefon görüşmesi daha yaptığını, kendisine, "Sana ağrı kesici ilaç verdim. Kayıt açmam lazım" dediğini belirtti.

        "HAREKETSİZ BULDUM"

        Selen’in kendisine, 2-3 gündür uykusuz olduğunu söylediğini belirten doktor Fatih A., uyuya kaldıklarını; uyandığında Selen’i hareketsiz gördüğünü iddia etti. Selen’in koluna ağrı kesici ilaç dışında hiçbir ilacı enjekte etmediğini söyleyen doktor Fatih A., Selen’in de yoğun bakım hemşiresi olduğunu bu ilaçları nasıl alacağını iyi bildiğini ileri sürmüştü.

        2 YIL ÖNCE ARKADAŞI BENZER BİÇİMDE ÖLDÜ

        Öte yandan İHA'da yer alan habere göre de anestezi ilacının koluna enjekte edilmesi sonrası hayatını kaybeden Selen hemşirenin ölümüne ilişkin yeni bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Selen Bilgin'in yakın arkadaşı ve meslektaşı olan Pelin Köksal'ın da, 2 yıl önce benzer bir şekilde hayatını kaybettiği öğrenildi.

        Selen hemşirenin ölümünde flaş gelişme!
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        #Selen Bilgin
        #Son dakika haberler
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