İsveç'ten Türkiye açıklaması

AA

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom Çarşamba günü yaptığı açıklamada "Dün İsveç ve Türkiye ile çok iyi görüşme yaptık. Bu görüşmeden sonra daha da ilerleme olacağına inanıyorum. İlerleme kaydediyoruz" diye konuştu.

BÜKREŞ'TE BİR ARAYA GELİNMİŞTİ

Çavuşoğlu, NATO'ya üyelik başvurusu yapan İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Bükreş'te görüşmüştü.

NATO toplantısı öncesindeki görüşmeyle ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Çavuşoğlu, Türkiye'nin haziran ayında Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi sırasında imzalanan mutabakat muhtırası çerçevesindeki beklentilerini ilettiğini aktarmıştı.

Çavuşoğlu, "Türkiye-İsveç-Finlandiya Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Üçlü Muhtıra çerçevesinde atılan adımları değerlendirdik, beklentilerimizi vurguladık" ifadesini kullanmıştı.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.