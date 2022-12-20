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İsveç'te yaşayan FETÖ firarisi Keneş hakkında son kararı bakanlar kurulu verecek

İsveç Adalet Bakanı, İsveç'te yaşayan FETÖ soruşturmasının firari şüphelisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesine yönelik son kararı bakanlar kurulunun vereceğini ifade etti.

Giriş: 20.12.2022 - 09:33 | Güncelleme: ABONE OL
İsveç'te yaşayan FETÖ firarisi Keneş hakkında son kararı bakanlar kurulu verecek
İsveç Adalet Bakanı'ndan FETÖ firarisi hakkında açıklama
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AA

İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasının firari şüphelisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesine yönelik son kararı bakanlar kurulunun vereceğini söyledi.

Strömmer, devlet televizyonu SVT'ye, Keneş'in Türkiye'ye iade talebini reddeden Yargıtay kararını değerlendirdi.

Yargıtayın kararının İsveç'in NATO başvurusunu etkileyip etkilemeyeceği konusunda spekülasyon yapmak istemediğini söyleyen Strömmer, "İsveç, hukukun üstünlüğüyle yönetilen bir ülkedir ve bu tür davalarla ilgilenmek için bir hukukumuz var. Yargıtay kararını verdi, şimdi bakanlar kurulu dava hakkında karar vermek için çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Yargıtaydan yapılan açıklamada, iade talebinin karşılanması için şüphelinin 1 yıl ya da daha fazla hapis cezası alması gerektiği ve Keneş için bu şartın oluşmadığı belirtilmişti.

Today's Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Keneş, İsveç'te yaşıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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