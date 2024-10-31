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        Haberler Yaşam İsveç'te Viking mezarlığı bulundu

        İsveç'te Viking mezarlığı bulundu

        İsveç'te yol çalışmaları öncesi yapılan arkeolojik incelemelerde bin 200 yıllık Viking mezarı keşfedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 14:22 Güncelleme: 31.10.2024 - 14:22
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        İsveç'te devasa Viking mezarlığı bulundu
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        İsveç'in Tvaaker köyünde, yol çalışmaları öncesi yapılan arkeolojik incelemelerde 139 mezardan oluşan Viking mezarlığı keşfedildi.

        Mezarlarda insan ve hayvan kemikleri ile çeşitli metal ve seramik eserler tespit edildi.

        İsveç Ulusal Tarih Müzeleri'nin yaptığı açıklamaya göre, yol çalışması öncesi bölgeyi incelemek isteyen arkeologlar, gömü alanında 139 ayrı mezar tespit etti.

        Arkeologlar, metal aksesuarlar, seramik kaplar ve bazı mezarların etrafında tekne şeklinde yerleştirilmiş büyük taşlar buldu.

        Mezarlığın sadece yüzde 6'sının kazıldığı kaydedilirken, bölgedeki kazıların Viking Çağı'nın ticaret ve taşımacılığındaki rolüne ait daha fazla bilgi sağlayacağı düşünülüyor.

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        #Viking mezarlığı
        #isveç
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