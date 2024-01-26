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        Haberler Gündem İsveç NATO'ya üye oldu mu? NATO'nun kaç üyesi var? İşte üye ülkeler listesi

        İsveç NATO'ya üye oldu mu? NATO'nun kaç üyesi var? İşte üye ülkeler listesi

        İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine Türkiye'den gelen onay sonrası kamuoyunda "İsveç NATO'ya üye oldu mu?" ve "NATO üyesi ülkeler hangisi?" sorusunun cevabı ve NATO üye ülkeler listesi merak ediyor. İşte 2024 NATO üye ülkeler listesi ve NATO üye ülke sayısı...

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        Habertürk
        Giriş: 26.01.2024 - 11:51 Güncelleme: 26.01.2024 - 11:51
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        • 1

          İsveç NATO'ya üyelik süreciyle iligli TBMM'de yapılan oylama sornası NATO üye ülkeleri ve İsveç'in NATO'ya üyelik süreci merak edilip araştırılıyor. Peki, İsveç NATO'ya girdi mi? İşte merak edilen sorunun cevabı ve NATO'ya üye ülkeler listesi...

        • 2

          İSVEÇ NATO'YA ÜYE OLDU MU?

          İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da onaylanan karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylelikle Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğine resmen onay vermiş oldu. Ancak henüz Macaristan'daki onay süreci devam ediyor. Macaristan'ın da onay vermesinin ardından İsveç kısa süre içerisinde NATO'ya üye olacak.

        • 3

          NATO'YA ÜYE ÜLKELER LİSTESİ

          Kurulduğu 1949 yılından beri üyelik tarihi sırasına göre NATO'ya üye ülkeler listesi:

          BİRLEȘİK DEVLETLERİ (1949)

          BELÇİKA (1949)

          BİRLEȘİK KRALLIK (1949)

          DANİMARKA (1949)

          FRANSA (1949)

          HOLLANDA (1949)

          İTALYA (1949)

          İZLANDA (1949)

          KANADA (1949)

          LÜKSEMBURG (1949)

          NORVEÇ (1949)

          PORTEKİZ (1949)

          TÜRKİYE (1952)

          YUNANİSTAN (1952)

          ALMANYA (1955)

          İSPANYA (1982)

          ÇEK CUMHURİYETİ (1999)

          MACARİSTAN (1999)

          POLONYA (1999)

          BULGARİSTAN (2004)

          ESTONYA (2004)

          LETONYA (2004)

          LİTVANYA (2004)

          ROMANYA (2004)

          SLOVAKYA (2004)

          SLOVENYA (2004)

          ARNAVUTLUK (2009)

          HIRVATİSTAN (2009)

          KARADAǦ (2017)

          KUZEY MAKEDONYA (2020)

          FİNLANDİYE (2023)

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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