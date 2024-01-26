İsveç NATO'ya üye oldu mu? NATO'nun kaç üyesi var? İşte üye ülkeler listesi

İSVEÇ NATO'YA ÜYE OLDU MU?

İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da onaylanan karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylelikle Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğine resmen onay vermiş oldu. Ancak henüz Macaristan'daki onay süreci devam ediyor. Macaristan'ın da onay vermesinin ardından İsveç kısa süre içerisinde NATO'ya üye olacak.