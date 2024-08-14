İstihdamı inşaat sırtladı

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, 2019 yılı aralık ayında 28,1 milyon olan toplam istihdam 2020 yılında 26,8 milyona düştükten sonra 2021’de 28,8 milyon, 2022’de 30,8 milyon, 2023’te 31,6 milyon, bu yılın haziran ayında ise 32,5 milyon olarak gerçekleşti. Toplam istihtamda 4,5 yıllık dönemdeki artış 4,4 milyon kişi oldu.

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre ise 2019 yılında 20,2 milyon olan zorunlu sigortalı işçi, memur ve esnaf sayısı 2023 Mayıs ayında 22,5 milyona, 2024 Mayıs ayında ise 23,3 milyona yükseldi. Zorunlu sigortalıların toplam sayısı 4,5 yılda 3,2 milyon kişi oldu.

Yıllara göre toplam istihdam 2019 28.080 2020 26.812 2021 28.797 2022 30.752 2023 31.632 2024 Haziran 32.522 Zorunlu sigortalı işçi sayısı ise 2019’da 14,3 milyon, Mayıs 2023’te 15,9 milyon, Mayıs 2024’te ise 16,8 milyon oldu. Zorunlu sigortalı işçi sayısı 4,5 yıllık dönemde 2,5 milyon kişi arttı. Bunun 850 bin kişilik kısmı son bir yılda gerçekleşti. REKLAM Zorunlu sigortalı işçi, memur, esnaf: 2019 Aralık 2023 Mayıs 2024 Mayıs Esnaf 2.758 3.016 2.915 Memur 3.100 3.537 3.641 İşçi 14.314 15.921 16.771 TOPLAM 20.172 22.474 23.327 İNŞAAT VE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE İŞÇİ SAYISI ARTTI Mayıs ayı itibarıyla son bir yıllık dönemde kaydedilen zorunlu sigortalı sayısındaki artış aynı dönemde işgücünde yaşanan artışla başa baş gerçekleşti. Sektörler itibarıyla bakıldığında bazı sektörlerde sigortalı sayısında artış yaşanırken, bazı sektörlerde azalma olduğu görülüyor.

Bina inşaatı sektöründe pandemi öncesinden bu yana zorunlu sigortalı sayısı 618,6 bin kişi arttı. Bu artışın 212,2 bini son bir yılda gerçekleşti. İnşaat sektöründeki sigortalı işçi sayısında yaşanan artışta geçen yıl 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş depremleri sonrası başlatılan inşaat çalışmalarının katkısı olduğu değerlendiriliyor. Sektörlere göre sigortalı işçi sayıları Değişim 2019 Aralık 2023 Mayıs 2024 Mayıs 2019'a göre 2023'e göre Bitkisel Ve Hayvansal Üretim İle Avcılık Ve İlgili Hizmet Faal. 104.869 113.226 117.814 12.945 4.588 Ormancılık İle Endüstriyel Ve Yakacak Odun Üretimi 27.025 33.933 34.156 7.131 223 Balıkçılık Ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği 9.784 12.005 11.639 1.855 -366 Kömür Ve Linyit Çıkartılması 36.436 36.331 39.457 3.021 3.126 Ham Petrol Ve Doğal Gaz Çıkarımı 2.300 2.278 2.531 231 253 Metal Cevherleri Madenciliği 28.188 32.251 32.831 4.643 580 Diğer Madencilik Ve Taş Ocakçılığı 58.320 59.931 59.922 1.602 -9 Madenciliği Destekleyici Hizmet Faaliyetleri 9.083 12.487 12.923 3.840 436 Gıda Ürünlerinin İmalatı 466.144 491.509 517.288 51.144 25.779 İçeceklerin İmalatı 15.827 16.685 17.168 1.341 483 Tütün Ürünleri İmalatı 4.800 6.357 6.193 1.393 -164 Tekstil Ürünlerinin İmalatı 430.571 388.448 396.920 -33.651 8.472 Giyim Eşyalarının İmalatı 579.474 678.818 612.149 32.675 -66.669 Deri Ve İlgili Ürünlerin İmalatı 65.257 75.090 66.241 984 -8.849 Ağaç, Ağaç Ür. Ve Mantar Ür.İmalatı 60.456 69.215 68.191 7.735 -1.024 Kağıt Ve Kağıt Ürünlerinin İmalatı 60.349 68.557 69.447 9.098 890 Kayıtlı Medyanın Basılması Ve Çoğaltılması 47.528 42.007 41.226 -6.302 -781 Kok Kömürü Ve Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı 9.002 8.744 8.850 -152 106 Kimyasalların Ve Kimyasal Ürünlerin İmalatı 88.023 102.206 107.187 19.164 4.981 Temel Eczacılık Ürünlerinin Ve Eczacılığa İlişkin Malz. İmalatı 27.650 38.721 40.328 12.678 1.607 Kauçuk Ve Plastik Ürünlerin İmalatı 209.899 228.817 232.556 22.657 3.739 Diğer Metalik Olmayan Mineral Ürünlerin İmalatı 198.439 219.037 220.796 22.357 1.759 Ana Metal Sanayii 163.275 176.452 174.820 11.545 -1.632 Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı (Makine Ve Teçhizat Hariç) 367.186 399.015 394.594 27.408 -4.421 Bilgisayarların, Elektronik Ve Optik Ürünlerin İmalatı 38.329 56.259 57.922 19.593 1.663 Elektrikli Teçhizat İmalatı 149.614 183.459 195.850 46.236 12.391 Bina dışı yapıların inşaatında çalışanların sayısı son bir yılda 5,5 bin kişi azalırken, özel inşaat faaliyetlerinde çalışan sigortalı sayısı son bir yılda 10,7 bin, son 4,5 yılda ise 30,3 bin kişi arttı.

REKLAM Zorunlu sigortalı sayısındaki artışta ikinci sırayı insan sağlığı hizmetleri aldı. Bu sektörde sigortalı sayısı bir yılda 99,5 bin kişi, 4,5 yıllık dönemde ise 278,2 bin kişi arttı. Sektördeki istihdam artışının pandemi sonrasında da devam ettiği görülüyor. Konaklama sektöründeki sigortalı işçi sayısı pandemi öncesine göre ikiye katlanarak 233.1 bin kişi arttı. Ancak bu sektörde son bir yıllık dönemdeki artış 26,6 bin kişi ile sınırlı kaldı. İstihdamın en fazla olduğu perakende ticaret sektöründe sigortalı işçi sayısı son bir yılda 45,1 bin, 4,5 yıllık dönemde ise 159,6 bin artış kaydetti. Bu sektörde sigortalı sayısındaki artışın hız kestiği gözleniyor.

İstihdam yoğun sektörlerden eğitimde son bir yılda sigortalı sayısındaki artış 53,1 bin kişi oldu. Son 4,5 yıllık dönemde sigortalı sayısı 49,7 bin kişi artan sektörde son bir yılda canlanma kaydedildi. Sektörlere göre sigortalı işçi sayıları (Devam) Değişim 2019 Aralık 2023 Mayıs 2024 Mayıs 2019'a göre 2023'e göre Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine Ve Ekipman İmalatı 161.629 206.620 209.782 48.153 3.162 Motorlu Kara Taşıtı, Treyler (Römork) Ve Yarı Treyler (Yarı Römork) İmalatı 201.164 247.213 262.096 60.932 14.883 Diğer Ulaşım Araçlarının İmalatı 68.535 91.375 98.837 30.302 7.462 Mobilya İmalatı 154.829 175.741 177.752 22.923 2.011 Diğer İmalatlar 65.023 82.255 84.040 19.017 1.785 Makine Ve Ekipmanların Kurulumu Ve Onarımı 141.493 162.250 168.021 26.528 5.771 Elektrik, Gaz, Buhar Ve Havalandırma Sistemi Üretim Ve Dağıtımı 111.754 113.820 118.650 6.896 4.830 Suyun Toplanması, Arıtılması Ve Dağıtılması 13.293 10.486 10.410 -2.883 -76 Kanalizasyon 15.541 21.654 23.291 7.750 1.637 Atığın Toplanması, Islahı Ve Bertarafı Faaliyetleri 83.423 83.575 88.557 5.134 4.982 İyileştirme Faaliyetleri Ve Diğer Atık Yönetimi Hizmetleri 2.689 7.680 8.572 5.883 892 Bina İnşaatı 727.961 1.134.330 1.346.538 618.577 212.208 Bina Dışı Yapıların İnşaatı 293.312 313.442 308.095 14.783 -5.347 Özel İnşaat Faaliyetleri 273.515 293.160 303.848 30.333 10.688 Motorlu Kara Taşıtlarının Toptan Ve Perakende Ticareti İle Onarımı 221.229 250.906 267.955 46.726 17.049 Toptan Ticaret (Mot. Kara Taşıtları Ve Motosikletler Hariç) 727.705 752.438 757.894 30.189 5.456 Perakende Ticaret (Mot. Kara Taşıtları Ve Motosikletler Hariç) 1.340.097 1.454.651 1.499.701 159.604 45.050 Kara Taşımacılığı Ve Boru Hattı Taşımacılığı 561.538 596.858 625.205 63.667 28.347 Su Yolu Taşımacılığı 14.874 20.309 20.781 5.907 472 Hava Yolu Taşımacılığı 29.687 35.250 40.646 10.959 5.396 Taşımacılık İçin Depolama Ve Destekleyici Faaliyetler 263.004 293.320 306.362 43.358 13.042 Posta Ve Kurye Faaliyetleri 50.708 75.545 78.351 27.643 2.806 Konaklama 249.448 455.965 482.535 233.087 26.570 Yiyecek Ve İçecek Hizmeti Faaliyetleri 713.057 754.604 826.217 113.160 71.613 Yayımcılık Faaliyetleri 23.928 25.212 25.407 1.479 195 Sinema Filmi, Video Ve Televizyon Programları Yapımcılığı 23.444 18.808 18.079 -5.365 -729 Programcılık Ve Yayıncılık Faaliyetleri 9.753 10.687 10.785 1.032 98 Telekomünikasyon 26.541 27.528 26.395 -146 -1.133 Bilgisayar Programlama, Danışmanlık Ve İlgili Faal. 100.718 165.345 173.751 73.033 8.406 Bilgi Hizmet Faaliyetleri 43.419 23.712 23.880 -19.539 168 Finansal Hizmet Faal. (Sigorta Ve Emeklilik Fonları Hariç) 85.802 85.989 87.521 1.719 1.532 Sigorta, Reasürans Ve Emeklilik Fonları (Zorunlu Sosyal Güvenlik Hariç) 22.850 25.319 27.685 4.835 2.366 Finansal Hizmetler İle Sigorta Faaliyetleri İçin Yardımcı Faaliyetler 50.822 60.138 64.769 13.947 4.631 Gayrimenkul Faaliyetleri 139.198 155.844 154.288 15.090 -1.556 Hukuk Ve Muhasebe Faaliyetleri 155.294 152.194 151.713 -3.581 -481 GİYİM SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM KAYBI Giyim sektöründe faaliyet gösteren sanayiciler ve sendikacılar son iki yıldır istihdamda daralmadan yakınıyorlar. Bu sektördeki zorunlu sigortalı işçi sayısı son bir yılda 66,7 bin kişi azaldı. Tekstil sektöründe ise son bir yılda 8,5 bin kişilik artışa karşılık 4,5 yıllık dönemde 33,7 bin kişilik azalma yaşandı. Deri sektöründeki sigortalı işçi sayısı ise son bir yılda 8,8 bin kişi azaldı. Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektöründe sigortalı işçi sayısı 9,4 bin kişilik azalma kaydedildi.

Ev hizmetlerinde çalıştırılan işçi sayısı da son bir yılda 5,4 bin, son 4,5 yılda ise 21,3 bin kişi azaldı. Sektörlere göre sigortalı işçi sayıları (Devam) Değişim 2019 Aralık 2023 Mayıs 2024 Mayıs 2019'a göre 2023'e göre İdare Merkezi Faaliyetleri; İdari Danışmanlık Faaliyetleri 212.504 198.704 206.883 -5.621 8.179 Mimarlık Ve Mühendislik Faaliyetleri; Teknik Test Ve Analiz Faal. 146.666 178.132 183.696 37.030 5.564 Bilimsel Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetleri 13.741 17.607 17.089 3.348 -518 Reklamcılık Ve Piyasa Araştırması 58.571 55.883 55.424 -3.147 -459 Diğer Mesleki, Bilimsel Ve Teknik Faaliyetler 45.514 50.472 41.087 -4.427 -9.385 Veterinerlik Hizmetleri 8.524 11.210 12.306 3.782 1.096 Kiralama Ve Leasing Faaliyetleri 26.115 26.440 29.015 2.900 2.575 İstihdam Faaliyetleri 67.346 92.448 104.554 37.208 12.106 Seyahat Acentesi, Tur Operatörü Ve Diğer Rezervasyon Hizmetleri 52.797 69.397 75.086 22.289 5.689 Güvenlik Ve Soruşturma Faaliyetleri 320.081 219.783 240.973 -79.108 21.190 Binalar İle İlgili Hizmetler Ve Çevre Düzenlemesi Faaliyetleri 618.982 518.374 583.947 -35.035 65.573 Büro Yönetimi, Büro Destek Ve İş Destek Faaliyetleri 443.291 449.970 474.389 31.098 24.419 Kamu Yönetimi Ve Savunma; Zorunlu Sosyal Güvenlik 220.782 246.506 295.138 74.356 48.632 Eğitim 632.093 628.637 681.784 49.691 53.147 İnsan Sağlığı Hizmetleri 549.861 728.584 828.102 278.241 99.518 Yatılı Bakım Faaliyetleri 34.511 46.864 50.129 15.618 3.265 Barınacak Yer Sağlanmaksızın Verilen Sosyal Hizmetler 59.960 74.282 78.339 18.379 4.057 Yaratıcı Sanatlar, Gösteri Sanatları Ve Eğlence Faaliyetleri 15.035 13.834 15.292 257 1.458 Kütüphaneler, Arşivler, Müzeler Ve Diğer Kültürel Faaliyetler 3.440 3.918 4.807 1.367 889 Kumar Ve Müşterek Bahis Faaliyetleri 6.464 5.016 5.031 -1.433 15 Spor Faaliyetleri, Eğlence Ve Dinlence Faaliyetleri 54.786 56.699 64.506 9.720 7.807 Üye Olunan Kuruluşların Faaliyetleri 62.224 56.895 62.500 276 5.605 Bilgisayarların, Kişisel Eşyaların Ve Ev Eşyalarının Onarımı 54.686 49.472 49.635 -5.051 163 Diğer Hizmet Faaliyetleri 113.730 125.601 132.467 18.737 6.866 Ev İçi Çalışan Personelin İşverenleri Olarak Hanehalklarının Faaliyetleri 11.869 21.666 27.832 15.963 6.166 Hanehalklarının Kendi Kullanımlarına Yönelik Mal ve Hizmet üretimi Üretimi 706 319 280 -426 -39 Uluslararası Örgütler Ve Temsilciliklerinin Faaliyetleri 4.679 4.503 4.311 -368 -192 Ek-9 Ev Hizmetlerinde 10 Günden Fazla Çalışanlar 50.250 34.375 28.967 -21.283 -5.408 TOPLAM 14.314.313 15.921.652 16.770.977 2.456.664 849.325