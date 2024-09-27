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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İstihdam yaratma odaklı kooperatif hibe programı başlıyor - İş-Yaşam Haberleri

        AB, istihdam yaratma odaklı kooperatif hibe programını finanse ediyor

        11 ili kapsayan kooperatif ve kooperatif birlikleri için 2,7 milyon Euro'luk hibe programı hayata geçiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2024 - 14:21 Güncelleme: 27.09.2024 - 14:21
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        Kooperatiflere hibe programı başlıyor
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        ENHANCER Projesi kapsamında; Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin ve Şanlıurfa’da faaliyet gösteren kooperatif ve kooperatif birlikleri için “İstihdam Yaratma Odaklı Kooperatif Hibe Programı” ile 2,7 milyon Euro hibe desteği verilecek.

        Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, ICMPD (Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi) tarafından, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Uyum için Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) Projesi kapsamında uygulanan İstihdam Yaratma Odaklı Kooperatif Hibe Programı çağrılarının üçüncüsü, açıklandı. Hibe programından faydalanmak isteyen kooperatifler ve kooperatif birlikleri için; programın tanıtılacağı ve başvuru koşullarının anlatılacağı çevrimiçi tanıtım toplantısı 26 Eylül 2024 Perşembe saat 10:30’da düzenlendi. Toplantıda, başvuru detayları ile ilgili bilgiler verilirken aynı anda hibe programından faydalanmak isteyen tüm katılımcıların soruları yanıt buldu. 31 Ekim 2024 tarihine kadar başvurulabilecek program dâhilinde, kazanan başvuru sahipleri, 40,000 ile 110 bin Euro arasında hibe desteği alabilecek.

        Hibe programının hedefleri ve başvuru süreci, gerçekleştirilecek bilgilendirme toplantısı ile detaylı olarak paylaşıldı.

        Hibe programından faydalanmak isteyen kooperatifler ve kooperatif birlikleri, https://enhancerproject.com web sitesi üzerinden detaylı bilgi alabilecekler.

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        #hibe
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        #Avrupa Birliği
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