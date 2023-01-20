İstifa eden Ardern'den ilk açıklama: İlk kez bu kadar iyi uyudum

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Kamuoyuna istifasını açıklamasının ardından Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, tüm dünyada gündem olmuştu. Ülkesinden ve dünyadan pek çok kişinin desteğinden çok etkilendiğini söyleyen Ardern, kendini buruk hissetse de kararının doğru olduğundan emin olduğunu ve pişmanlık duymadığını açıkladı.

Karar sonrası ilk kez konuşan Yeni Zelanda Başbakanı Ardern "Dün gece uzun zamandır ilk kez bu kadar iyi uyuduğumu itiraf etmeliyim, evet tabii ki üzgün hissediyorum, ama aynı zamanda rahatlama da var" ifadelerini kullandı.

Ardern, yerine gelecek kişinin 22 Ocak'ta belli olmasının beklendiğini de ifade etti.

ARDERN'İN İSTİFASI

42 yaşındaki Ardern, televizyonda yaptığı açıklamada, "6 zorlu yıldır" sürdürdüğü başbakanlık görevini, en geç 7 Şubat'ta bırakacağını bildirmişti.

Ardern, Yeni Zelanda'da 14 Ekim'de düzenlenecek genel seçimlerde yarışmayacağını, İşçi Partisi liderliğinden de ayrılacağını söylemişti.

Son dönemde bu konu üzerine düşündüğünü belirten ve "sadece bir yıl değil, bir dönem daha hazırlanmanın bir yolunu bulmayı ümit ettiğini" kaydeden Ardern, ancak bunu başaramadığını ifade etmişti.

Ardern, "Ülkenize barış zamanında liderlik etmek bir şey, kriz sırasında onlara liderlik etmek başka bir şey. Artık bu işin hakkını verecek kadar yeterli olmadığımı biliyorum. Devam edersem, Yeni Zelanda'ya zarar vermiş olurum" demişti.

Ardern, Ekim 2017'de 37 yaşında başbakan seçildiğinde dünyanın en genç kadın başbakanı unvanını almıştı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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