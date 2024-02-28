İstifa dilekçesi örneği: İstifa dilekçesi nasıl yazılır, hangi ifadeler yer almalı?

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İşten ayrılma sürecine konu olan söz konusu dilekçe, kuruma ibraz konusunda önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle bu süreçte olan çalışanlar, İstifa Dilekçesi örnekleri rehberliğinde dilekçe hazırlamayı tercih eder. Böyle bir sürecin içinde olan insanlar, işten çıkmak istediklerini idareye yüz yüze söylese de bu dilekçe, işten ayrılmak istemelerinin resmi bildirimi olarak kabul edilir. Tam da bu nedenle özenle yazılmalı ve işten çıkacak kişinin ıslak imzasını içermelidir.

İstifa Dilekçesi Nasıl Yazılır?

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Çeşitli nedenlerle çalıştığı iş yerinden ayrılmak isteyen kişiler, “İstifa Dilekçesi Nasıl Yazılır?” sorusunun yanıtını merak eder. Bu belgelerin her şeyden önce resmi bir dille yazılmasına önem verilmelidir. Yazılan belgenin başına şirket adı, adresi, dilekçenin yazıldığı tercih ve kişisel bilgiler mutlaka eklenmelidir. Ayrıca önemli olan bir nokta da istifa dilekçesinin “açık ve net” bir şekilde ifade edilmesidir. Bu noktada olumsuz, kişisel ve saldırgan bir dil kullanmamam gerekir.

Bir İstifa Dilekçesinde Olması Gerekenler Nelerdir?

İstifa dilekçesi örneği üzerine inceleme yaptığınızda bu belgelerin kişiler tarafından mümkün olduğunca kısa ve öz olduğunu kolaylıkla görebilirsiniz. Ancak dilekçelere eklenmesi şart olan ve unutulmaması gereken birkaç temel unsur bulunur. Bunlar aşağıda sıralanmıştır;

Ad,

Adres,

İletişim bilgileri,

Uygun kişiye hitaben selamlama,

İmza,

İstifa tarihi

İstifa Dilekçesi Örneği

Herhangi bir nedenle işten ayrılmak istiyor ancak bunu resmi olarak çalıştığınız kuruma bildirmekte sorun yaşıyorsanız aşağıdaki İstifa Dilekçesi Örneği ile İstifa Mektubunuzu yazabilirsiniz;

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Tarih: …./….. /……

….… A.Ş.

…….. İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nün Dikkatine,

../../…. tarihi itibariyle başlamış olduğum …… görevinden ../../…. itibariyla ayrılmak istediğimi bildiriyorum.

Şirketinizde çalıştığım süre boyunca ekibinizin bir parçası olmaktan zevk aldığımı ve bana sunduğunuz fırsatlar için minnettar olduğumu bilmenizi isterim.

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İstifamın kabulü ile ilgili gereğinin yapılmasını arz ederim.

Saygılarımla,

Ad Soyad:

İmza:

Haklı Nedenle İstifa Dilekçesi Örneği Haklı Nedenle İstifa Dilekçesi örneği işten ayrılmak isteyenlerin en merak ettiği konular arasındadır. Bu dilekçe türü, bir çalışanın işinden vazgeçmek istediği durumlarda, bu ayrılmanın kesin gerekçelere dayandığını ifade etmek için kullanılır. Çalışan, bu dilekçe ile işveren tarafından sunulan koşulların yetersizliğinden, psikolojik tacizden (mobbing) ve iş sağlığı güvenliği kesintilerinden söz edebilir. REKLAM Haklı sebeplerle işten ayrılmak için düzenlenen bu dilekçe, iş hukuku ve sözleşme düzenlemeleri noktasında korunabilir ve geçerli nedenlere dayanmalıdır. Şayet işten ayrılma nedeninizin “haklı neden” kategorisinde olduğuna inanıyor ve bu noktada hakkınızı tam anlamıyla almak istiyorsanız ilgili dilekçeyi uzman bir avukat eşliğinde yazmakta fayda vardır. İşten Ayrılma İstifa Dilekçesi Örneği İstifa Dilekçe’sini yazarken nasıl biçimlendireceğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Bu noktada profesyonel şekilde yazılmış dilekçe örneklerini baz alarak etkili bir İstifa Mektubu oluşturabilirsiniz. Bu kriterlere uygun olan bir işten ayrılma istifa dilekçesi örneği aşağıdaki gibidir; İletişim Bilgileri: Bu alanda kişinin adı, soyadı, açık adresi, e- posta adresi ve irtibat numarası olmalıdır. Bunun için en uygun yer ise dilekçenin sağ üst köşesidir. Tarih ve İşveren İletişim Bilgileri: İstifa dilekçesinin sol bölümünde, selamlama kısmının hemen üzerinde tarih, şirket adı ve adresi yer almalıdır. REKLAM Selamlama: Selamlama bölümünde “Sayın… Bey/Hanım” şeklinde bir ifade uygundur. İlk Paragraf: Bu paragrafı giriş paragrafı gibi düşünebilirsiniz. İlk paragrafta detaya girmeye gerek yoktur, burada yalnızca istifa etmeyi talep ettiğiniz iş rolünü ifade edebilir ve istifanın yürürlüğe girmesini beklediğiniz tarihi ekleyebilirsiniz. Orta Paragraf: Bu bölümü de tıpkı gelişme paragrafı gibi düşünebilirsiniz. Orta paragrafta, ilgili kurum ile çalıştığınız süre boyunca kazandığınız fırsatlar için ilgili kişiye teşekkür edebilirsiniz. Son Paragraf: Burayı da sonuç paragrafı olarak baz alabilirsiniz. Mevcut işvereninizle iyi koşullarda kalmayı teklif edebilir ve kapanış bölümüne geçebilirsiniz. Kapanış: Bu bölümde “Saygılarımla” ifadesini kullanarak kapanış yapabilirsiniz. REKLAM İmza: Dilekçenin en altında imzanız kesinlikle olmalıdır. İmzalamadan önce tüm bilgilerinizi bir kez kontrol etmekte ve sonrasında imza atmakta fayda vardır. Bonus: İstifa Dilekçesi’nde neden istifa ettiğinize bakmaksızın, mümkün olduğunda olumlu bir dil kullanmanız gerekir. Mevcut işyerinizden pozitif şekilde ve sorun yaşamadan ayrılmanız en uygunudur.

Evlilik Nedeniyle İstifa Dilekçesi Evlilik nedeniyle İstifa Dilekçesi çalışan kişilerin yoğun olarak başvurduğu bir yöntemdir. Daha çok kadın çalışanların başvurduğu bu yöntem, işverene nazik ve profesyonel bir şekilde evlilik nedeniyle işten ayrılınacağının resmi mesajıdır. Boşanma dilekçesi örneği

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