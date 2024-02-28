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        Haberler Dış Yazar Anlaşmalı boşanma protokolü ve çekişmeli boşanma davası dilekçesi nasıl yazılır?

        Boşanma dilekçesi örneği: Anlaşmalı boşanma protokolü ve çekişmeli boşanma davası dilekçesi nasıl yazılır?

        Çiftler arasındaki boşanma sürecinin ilk adımı Boşanma Dilekçesi olarak dikkat çeker. Boşanmak için mahkemeye başvuran insanlar için önemli bir adım olan bu dilekçe, anlaşmalı ve çekişmeli davalarda farklı şekillerde yazılır. Siz de böyle bir hukuki süreçten geçiyorsanız yazının devamını okuyarak "Boşanma Dilekçesi nasıl yazılır?" gibi sürece dair kafanızı karıştıran sorulara yanıt bulabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2024 - 12:20 Güncelleme: 28.02.2024 - 12:20
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        Boşanma dilekçesi örneği
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        Boşanma Davası Dilekçesi, eşlerin (tarafların) boşanma istemiyle mahkemeye sundukları yazılı bir belge olma niteliği taşır. Bu belge, Boşanma Davası için son derece önemli bir konuma sahiptir. Söz konusu dilekçe sayesinde mahkemeye şahsi olarak karşı taraftan boşanmak istediğinizi bildirebilirsiniz. Peki Boşanma Dilekçesi nasıl yazılır ve içerisinde neler olmalıdır? Bu ve bunun gibi daha fazla sorunun yanıtı için okumaya devam edin…

        Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

        Boşanma davasının anlaşmalı veya çekişmeli olup olmadığı, yazılan dilekçenin türünü ve tekniğini değiştirir. Böyle bir süreçten geçiyor ve nereden başlayacağınızı bilemiyorsanız ilk etapta deneyimli ve alanında uzman bir avukattan danışmanlık almayı düşünebilirsiniz. Ardından avukatın uygun gördüğü koşullarda Boşanma Dilekçesi örneği oluşturarak bunu karşı tarafa sunabilirsiniz.

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        Boşanma Dilekçesi içerisinde;

        • Taraflara ait bilgiler,
        • Eşlerin birbirlerinden istekleri,
        • Deliller ve iddialar ve benzeri bilgiler yer almalıdır.

        Eksiksiz yazılan bir Boşanma Dilekçesi sonrası hazırlanan belge Aile Mahkemesi’ne sunulur ve söz konusu dava açılmış olunur.

        Boşanma Dilekçesi Örneği Nasıl Oluşturulur?

        Boşanma Dilekçesi aşağıdaki gibi oluşturulabilir;

        • Giriş Bölümü’nde tarafların tanıtılmasıyla dilekçeye başlanır.
        • Olaylar Bölümü’nde evlilik içerisinde olan sorunlar ve söz konusu evliliğin her iki taraf içinde katlanılmaz hâle geldiği ifadelerden bahsedilir. (Net bir şekilde)
        • Kanuni Dayanaklar Bölümü’nde dilekçeyi yazan kişinin karşı tarafın kanundaki hangi maddeyi ihlal ettiği net şekilde ifade edilir.
        • Talepler Bölümü’nde ise kişisel talepler belirtilir. Karşı tarafın yerine getirmesi beklenen velayet, tazminat ve nafaka gibi yasal dayanaklara bu kısımda deyinilir.
        • Deliller Bölümü’nde ise konusu geçen olayların hangi delille ispat edileceğine parmak basılır.
        • Talep ve Sonuç Bölümü’nde Mahkeme Hükmü kapsamında yer alması talep edilenler bir bir geçirilir.
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        Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçe Örneği

        Bir protokolün Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi formunda yazılabilmesi için evliliğin en az 1 yıl sürmüş olması şartı aranır. Esasında açılacak davanın bu yönde ilerleyebilmesi adına evliliğin belli bir süreyi doldurmuş olması koşulunda aile birliğinin korunması amaçlanır. Minimum 1 sene süren bir evliliğin ardından her iki taraf da evliliği bitirmek istiyorsa bu noktada bir tarafın açtığı boşanma davasını diğer taraf da kabul eder ve Anlaşmalı Boşanma Davası açılmış olur. Elbette bu noktada artık Anlaşma Boşanma Protokolü imzalanabilir.

        Çekişmeli Boşanma Davası Dilekçe Örneği

        Eşlerin boşanma hukuki sonuçlarında ortak karara varamadığı durumlarda Çekişmeli Boşanma süreci başlar. Eşlerden her ikisinin değil de yalnızca birinin boşanmak istediği zamanlarda da Çekişmeli Boşanmadan söz edilebilir. Bu dava türü tek taraflı açıldığından davacı olan tarafın dilekçeyi yazması beklenir. Davacı eş, Çekişmeli Boşanma Dilekçesi oluşturarak yetkili Aile Mahkemesi’ne başvurur. Bu dilekçe türü, Anlaşma Boşanma Protokolü ile biçim bakımından benzerlik taşısa daiçeriği farklıdır.

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        Boşanma Dilekçesi’nde Kesinlikle Yer Alması Gerekenler

        HMK m. 119 özelinde bir Boşanma Dilekçesi aşağıdaki hususları içermek zorundadır;

        • Mahkeme adı
        • Davacı ve davalının isimleri ve soy isimleri
        • Tarafların adresleri
        • Davacı tarafın T.C. kimlik numarası
        • Davacının varsa avukatının ad, soyad ve adres bilgileri
        • Davanın konusu
        • Dayanılan hukuki nedenler
        • Davacının iddia dayanağı olan tüm olayların açık, net özetleri
        • İddia edilen olayların deliller ile ispatları
        • Açıkça davada edilen talepler
        • Islak imza

        Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği

        Anlaşmalı Boşanma Davası dilekçe örneği aşağıda verilmiştir;

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        İSTANBUL NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

        Davacı : A.B (T.C. Kimlik No: ____________)

        Adresi :

        Davalı : B.B (T.C. Kimlik No: _____________)

        Adresi :

        Dava : Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle anlaşmalı boşanma

        Açıklamalar :

        • Davacı ile Davalı _____________ tarihinden bu yana evlidir. Bu evlilikten ______________ doğumlu müşterek çocuk C.B bulunmaktadır.
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        • Davacı ile Davalı uyum sağlayamadığından müşterek hayat çekilmez bir hale gelmiş, evliliğin devamında tarafların ve toplumun hiçbir menfaati kalmamıştır.
        • Davacı ile Davalı medeni bir şekilde bir araya gelerek şartları ayrıntılı olarak görüştükten sonra boşanmanın hukuki ve mali

        sonuçlarını düzenleyen ve ekte sunulan protokolü birlikte imzalayarak kabul etmiştir.

        • Devamında yarar ve umut görülmeyen evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle tarafların boşanmasına karar verilmesi için işbu davanın açılma zorunluluğu doğmuştur.

        Hukuki Nedenler: Türk Medeni Kanununun 166. maddesi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili kanun hükümleri

        Hukuki Deliller: Nüfus kayıtları, protokol, gerekirse tanık beyanları ve ikamesi mümkün her türlü yasal delil

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        Sonuç ve Talep: Yukarıda açıklanan ve re’sen dahi gözetilecek nedenlerle;

        1- Türk Medeni Kanunun 166. maddesi uyarınca Davacı ile Davalının boşanmalarına,

        2- Ekte sunulan protokolün aynen hüküm altına alınmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

        Davacı

        A.B imza

        EKİ:

        Protokol aslı

        Davacı nüfus cüzdanı fotokopisi

        Davalı nüfus cüzdanı fotokopisi

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