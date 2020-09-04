İşten çıkarma yasağı uzatıldı

İşten çıkarma yasağı ne kadar uzatıldı? sorusu vatandaşların gündeminde. İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklandı. İşten çıkarma yasağı, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararla uzatıldı. İşte işten çıkarma yasağı ile ilgili detaylar...

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE KADAR UZATILDI?

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre; 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işverenin 3 aylık süre ile çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Eylül 2020'den itibaren 2 ay daha uzatıldı.

İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklandı.

İşverene, çalışanı 3 aylığına ücretsiz izne ayırma imkanı veren geçici maddede, Cumhurbaşkanına da bu süreleri, 30 Haziran 2021'e kadar her defasında en az üçer aylık sürelerle uzatma yetkisi verildi. Söz konusu madde uyarınca, 17 Nisan'da uygulanmaya başlayan işten çıkarma yasağı, 17 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere 1 aylığına uzatılmıştı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ 31 EKİM'E KADAR DEVAM EDECEK

Hafta başında da 31 Ağustos'ta sona erecek kısa çalışma ödeneği uygulaması, 2 ay daha uzatılmıştı. Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması, 31 Ekim'e kadar devam edecek.

Bu kararlar koronavirüs sebebiyle işsizlikteki artışın biraz frenlenmesine yardımcı oluyor.

TÜİK'in son açıkladığı verilere göre işsizlik oranı mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre 0.1 puanlık artış ile yüzde 12.9 seviyesinde gerçekleşti.

Resmi verilere göre koronavirüs tedbirlerinin sert bir şekilde uygulanmaya başladığı mart ayında Türkiye'de 3 milyon 971 bin işsiz bulunuyordu. Bu rakam mayıs ayında 3 milyon 826 bin olarak açıklandı.