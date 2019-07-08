Muhtaç durumdaki yaşlılara ve engellilere devlet tarafından yapılan yardımlar temmuz ayında zamlanacak. Evde bakım maaşından yararlanabilmek için en az yüzde 50 engelli raporu bulunması ve raporda "ağır engelli" olduğunun belirtilmesi, engelli bireyin kişisel bakımını tek başına karşılayamaması gerekiyor. Ağır hastalık nedeniyle yaşamını başkalarının yardımıyla sürdürenler de bu kapsamda değerlendiriliyor.

2018 yılı itibarıyla evde bakım maaşı bağlatılabilmesi için her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin bin 219 TL’nin altında olması gerekiyor. Hane içinde birden fazla bakıma ihtiyacı olan engelli bulunması halinde, ikinci engelli iki kişi sayılır. Örneğin bir anne ve iki engelli çocuğunun yaşadığı ailenin kişi başına geliri hesaplanırken toplam gelirler 3’e değil, 4’e bölünerek kişi başına gelir hesaplanır.

Evde bakım maaşı ocak-haziran döneminde bin 305 lira iken, temmuz ayından itibaren bin 383 liraya çıktı.

Bakıma muhtaç engellilerin özel bakım merkezlerinde bakımı için ödenen para tutarı da 2 bin 611 liradan 2 bin 767 liraya yükseldi.

Hane halkı gelir ölçütünü aşan gelir değişikliğinin tespiti hâlinde, yapılan ödemeler durduruluyor ve değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren yasal faizi ile birlikte geri isteniyor. Bu nedenle evde bakım parası alanlar, gelirleri limitin üzerine çıktığında yazılı başvurarak aylığı kestirmeli.

65 YAŞ AYLIĞI 637 TL’YE ÇIKTI

65 yaşını doldurmuş yoksul vatandaşlara bağlanan aylık da 601 liradan 637 liraya çıktı. 65 yaş aylığından yararlanabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) gelir veya aylık alınmaması, nafaka bağlanmamış olması veya nafaka bağlanması mümkün olmaması gerekiyor.

Çocuklarının yanında yaşayan yaşlılar için yapılan gelir testinde daha önce, birlikte yaşadıkları çocuk ve torunlarının gelirleri de dikkate alınıyordu. Bu uygulamaya son verildi. Artık sadece kendilerinin ve varsa eşlerinin kişi başına düşen ortalama aylık gelirinin 2019 yılı itibarıyla 610 liradan az olması koşulu aranıyor.

ENGELLİ AYLIĞI

Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde en az yüzde 70 engelli olan 18 yaşından büyük, 65 yaşından küçük yoksul vatandaşlara yılın ilk yarısında aylık 720 lira yardım yapıldı. Bu tutar temmuz ayında 763 TL’ye çıkacak. Başkasının bakımına muhtaç olan 65 yaşını doldurmuş vatandaşlar da temmuz ayından itibaren 763 lira yardım alacaklar.

Kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen yüzde 40-69 oranında engelli yoksul vatandaşlara ödenen aylık yardım tutarı da 480 TL’den 509 liraya çıktı.

18 yaşın altında, en az yüzde 40 oranında engelli çocuğu bulunan yoksul ailelere yapılan aylık ödemeler de 480’den 509 liraya yükseldi.

SİLİKOZİS HASTALARI

Kot taşlama işlerinde çalışırken silikozis hastalığına yakalanan vatandaşlara 2011 yılından itibaren aylık yardım yapılıyor. Yardım tutarı, meslekte kazanma kaybı yüzde 15-34 arasındakilerde bin 37’den bin 92 liraya, yüzde 35-54 arasındakilerde bin 185’ten bin 257 liraya, yüzde 55’in üzerinde olanlarda ise bin 334 liradan bin 414 liraya çıktı.

SOSYAL HİZMET KURULUŞLARINDA KALANLARA VERİLEN HARÇLIK

Huzurevi, yetiştirme yurdu gibi sosyal hizmet kuruluşlarında kalanlara verilen harçlıklar da artacak. Harçlık tutarı yaşlılarda 222’den 235 liraya, 6-12 yaş arası engellilerde 89 liradan 94 liraya, 13-18 yaş arası engellilerde 133 liradan 141 liraya, 18 yaş üstü engellilerde 177 liradan 188 liraya yükselecek.

65 YAŞ VE ENGELLİ AYLIĞI İÇİN NASIL BAŞVURULUR?

65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım maaşı için, ikâmetgahın bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvuru yapılması gerekiyor. Yaşlı aylığı başvurularında herhangi bir belge talep edilmiyor. Engelli aylıkları ve 18 yaş altı engelli yakını aylığı başvurularında ise sağlık kurulu raporu aranıyor. Gelir testi için ise herhangi bir belge talep edilmiyor.

AYLIKLAR HANGİ DURUMDA KESİLİYOR?

Aylık almakta iken ikametgâhını başka vakıf görev alanına girecek şekilde değiştirenlerin yaşlı aylığı ve engelli aylıkları geçici olarak durduruluyor. Bir yıl içinde yeni ikâmetgah bölgesindeki vakfa başvurulması ve muhtaçlığın devam ettiğinin tespit edilmesi halinde, durdurulduğu tarihten itibaren aylıklar yeniden bağlanır. Sağlık raporunu, süresi dolduktan sonra yeniletmeyenlerin aylığı da aynı şekilde durdurulur.

18 yaş altı engelli yakını aylığı, 18 yaşın doldurulduğu tarihte kesilir. Aylığın on ay boyunca alınmaması veya gelir kriterinin kaybedilmesi halinde de aylık kesilir.