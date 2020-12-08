Koca, fark attı!

Twitter platformda yıl genelinde öne çıkan konu başlıklarını içeren 2020 Türkiye özetini duyurdu. Buna göre Türkiye’de Twitter’in gündeminde 2020’de salgın ve depremler ön plana çıkarken, Kore popu da dünyada olduğu gibi Türkiye’de de en çok üstüne konuşulanlar arasında yer aldı.

Koronavirüs salgınının damga vurduğu yılda, Türkiye özelinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hem Twitter’daki sohbetlerde en çok adı geçen isim olurken, hem de takipçi sayısını açık ara en fazla artıran kişi oldu.

300 BİNLERLE BAŞLADI 6.5 MİLYONU GEÇTİ

Türkiye’de ilk resmi koronavirüs vakasının duyurulmasından hemen önce 10 Mart 2020’de 391 bin takipçisi olan Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) 21 Mart 2020’e 3 milyona dayanırken, bu sayı bugün itibariyle ise 6.5 milyonu geçmiş durumda. 2020, Covid-19 salgını, pandemi, evde kalma dönemi ve maskeli+mesafeli yaşama geçmeyle tüm dünya için sıra dışı bir yıl oldu.

Twitter’ın açıkladığı 2020 yılının en çok konuşulan isimleri, hashtag’leri ve Tweet’lerine göre Türkiye’de Twitter’ın 2020 sohbetlerinde en çok adı geçen isim Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca oldu. Sağlık bakanı yıl başına göre takipçi sayısını 6 milyondan fazla 4 milyonun artırarak, takipçi sayısını en çok artan kişi de oldu.

Sağlık Bakanı’nın 16 Mart’ta attığı ve Taner Ölmez’in oynadığı kamu spotunu içeren tweeti de en çok Retweet edilen Tweet oldu.

SELÇUK VE TRUMP LİSTEDE

Eğitim Bakanı da Ziya Selçuk, özellikle okulların pandemide kapanma ve açılma dönemlerinin de etkisiyle çok konuşulan isimlerden oldu. ABD’de seçimleri kaybeden Donald Trump da Türkiye’de de en çok konuşulan isimler arasında yer aldı.

KORE POPU DA TWITTER’IN YILDIZLARINDAN OLDU

Listede üçüncü sırada ise sürpriz bir isim var. Türkiye’de de hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip olan Güney Koreli pop müzik grubu BTS. Ayrıca listede ilk 15 arasında Kore popunun popüler isimleri olan BTS’nin üyeleri ve EXO’nun da olması dikkat çekti.

‘DEPREM’, EN ÇOK KULLANILAN HASHTAG’LERDEN

Türkiye, 2020’de can kayıplarımızla da üzüldüğümüz deprem felaketlerini yaşadı. Türkiye’de en çok kullanılan hashtag’lere baktığımızda ikinci sırada depremlerin yer aldığını görüyoruz.

Özellikle İzmir’de gerçekleşen büyük deprem döneminde, hem deprem hem İzmir hashtagleriyle hem son durumlar hakkında bilgi alındı, hem de dayanışma ağları örüldü.

Bu listede birinci sırada #survivor2020 hashtag’i yer alırken, pandemiyle ilgili özellikle #evdekal hashtag’i de çok sık kullanıldı.

Haluk Levent geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Twitter’in gündemini belirleyen isimlerden oldu. AHBAP topluluğu ile birlikte önemli yardım ve dayanışma çalışmaları gerçekleştiren Haluk Levent, bu yıl Twitter’da 1 milyonun üstünde takipçi sayısı artan isimlerden biri oldu.

EN ÇOK KONUŞULAN TAKIM BEŞİKTAŞ, SPORCU KOBE BRYANT

Twitter’ın 2020 Türkiye özetinden spor cephesinde ise Beşiktaş JK (@Besiktas) en çok etkileşim alan hesap oldu. Beşiktaş ile ilgili 10 milyonun üstünde Tweet atıldı. Sıralamada Beşiktaş’ı Galatasaray ve Fenerbahçe takip etti. Geçen yılın Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir de en çok tweet atılan 4. kulüp oldu. Fenerbahçe ise 867 bin yeni takipçiyle 2020’de en çok takipçi kazanan kulüp oldu. Türkiye’de Barcelona en çok konuşulan yabancı takım olurken, dünyada ise en çok konuşulan takım Brezilya’nın dev takımı Flamengo oldu.

Basketbolda Türkiye’de en çok konuşulan takım NBA şampiyonu Los Angeles Lakers olurken, Renault Formula 1 takımı da motor sporlarında Twitter’da hakkında en çok sohbet edilen yarış takımı oldu.

FATİH TERİM ‘RT’ LİSTESİNDE

Fatih Terim’in 24 Ocak tarihinde attığı Tweet, Türkiye’de 2020’de en çok Retweet edilen Tweet’ler arasında 7. sırada yer aldı. Fatih Terim, yıl boyunca Covid-19 hastalığına yakalanan isimlerden oldu. 2020’de birçok diğer spor insanı da bu hastalıkla boğuşurken, hem testlerinin pozitif çıkması hem de iyileşmelerine dair tweetler gündemde yer aldı. Bunlardan biri de Fatih Terim’in tweet’i oldu.

Diğer yandan Türkiye’de geçmiş yıllarda hashtagler en çok sporla ilgili olurken, bu sene spora dair hashtaglerin üst sıralarda yer almadığı gözlendi.

EFSANELERİ KAYBETTİĞİMİZ YIL

2020 spor dünyasında çok önemli isimleri sonsuzluğu uğurladığımız bir yıl da oldu. Futbolun efsane ismi Diego Armando Maradona, yılın son dönemlerinde aramızdan ayrılsa da Twitter’da hakkında en çok Tweet atılan isimlerden biri oldu.

Yine basketbolun unutulmaz ismi Kobe Bryant da Türkiye’de hakkında en çok konuşulan ve Tweet atılan sporcu oldu. Bryant ile ilgili 1 milyonun üstünde Tweet atıldı.