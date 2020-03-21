Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Türkiye’nin ilk koronavirüs vakasıyla tanıştığı 11 Mart Çarşamba gününün üzerinden 10 gün geçerken; bu süreçte vaka sayısı 670’i buldu, 9 kişi de hayatını kaybetti. 11 Mart’tan bu yana Türkiye’nin gözü kulağı da her gün Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’dan gelecek yeni açıklamalara çevrildi.

Bilindiği üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen haftadan bu yana Türkiye’de görülen yeni Koronavirüs vakalarını ve hayatını kaybedenleri her gece saat 23:00 dolaylarında açıklıyor. Koca, bu açıklamayı da Twitter hesabı üzerinden yapıyor.

Milyonlarca vatandaş da Türkiye’deki koronavirüs ile ilgili bu sıcak gelişmeleri takip etmek için Fahrettin Koca’nın sosyal medya hesabından yapacağı paylaşımları an ve an izliyor. Türk halkının bu yakın takibi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Twitter hesabına da yansımış durumda.

Türkiye’de henüz resmi olarak koronavirüs vakasının bulunmadığı 10 Mart’ta Twitter’da 391 bin takipçisi olan Koca’nın bu takipçi sayısı, ilk vakanın açıklandığı 11 Mart’ta 500 bine çıkmıştı.

BAKANLIĞI ÜÇE KATLADI

Sağlık Bakanı’nın koronavirüs ile ilgili güncel sayıları Twitter üzerinden duyurmaya başlaması ile bu sayı 16 Mart’ta 1.1 milyonu, 18 Mart’ta 2 milyonu aşarken, 21 Mart itibariyle ise 2.9 milyonu geçmiş durumda. Diğer bir deyişle 11 Mart’tan bu yana 2.5 milyon artan Fahrettin Koca’nın takipçi sayısı 10 günde 6 kat arttı.

Aynı dönemde T.C. Sağlık Bakanlığı’nın Twitter hesabının takipçilerine bakıldığında ise 10 Mart’ta 600 bine yakın olan toplam sayı, 21 Mart itibariyle 1 milyona yaklaştı. Son 10 günlük dönemde Fahrettin Koca, takipçi sayısında bakanlığını önce geçip, ardından 3’e katlamış oldu.

SAHTELERİNİ BİLE ON BİNLER TAKİP EDİYOR

Türkiye, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan gelecek yeni açıklamalara odaklanırken, Koca’nın onlarca sahte Twitter hesabı da türedi. Hatta Sağlık Bakanlığı ismi ve Fahrettin Koca’nın resimleri ile açılan bu sahte hesapların bile toplam takipçi sayısı 10 binleri aştı.

Koronavirüs ile ilgili endişe ve korkuların giderek arttığı bu dönemde sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların önemi de daha kritik hale gelirken, resmi ve gerçek gibi görünen bu hesapların tuzağına düşmemek için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın resmi, onaylı Twitter hesabının adının da “@drfahrettinkoca” olduğunu hatırlatalım.