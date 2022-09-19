Apple'ın iPhone 14 modellerinin Türkiye’de de ön siparişe açılmasıyla birlikte, yeni iPhone’ların servis onarım ücretleri de belli oldu.

ONARIM VE SERVİS ÜCRETLERİ AÇIKLANDI

ABD’li teknoloji şirketi, doğrudan Apple'dan alınan servis hizmetlerinde ödenecek tahmini maliyetleri gösteren "Onarım ve Servis Ücreti Tahmini" aracı ile Türkiye’deki onarım ve servis ücretlerini duyurdu.

Buna göre Türkiye’deki satış fiyatı 30 bin 999 TL ile 57 bin 199 TL arasında değişen iPhone 14 modellerinin servis ve onarım ücretleri de el yakacak.

Açıklanan resmi ücret tarifelerine göre iPhone 14’ler için servis ve onarım ücretleri 2 bin 119 TL’den başlayıp, 19 bin 499 TL’ye kadar çıkıyor.