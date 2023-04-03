İşte Togg'un kilometre taşları!

Togg 27 Eylül 2021’de, enerji yoğunluğu en yüksek Li-ion NMC hücre teknolojisine sahip olan Farasis Energy ile yüzde 50/50 ortaklık yapısıyla Türkiye’de batarya kimyası, hücresi, modül ve paketler geliştirmek üzere, Siro Silk Road Temiz Enerji Teknolojileri şirketini kurdu. Siro, 2031 yılı itibarıyla yıllık 20 GWs’lık üretim kapasitesiyle bölgenin lider enerji depolama oyuncularından biri olacak, temiz enerjinin yaygınlaştırılmasına, karbon emisyonlarının azaltılmasına, dolayısıyla sürdürülebilir dünyaya önemli katkılarda bulunacak