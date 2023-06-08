Borsa İstanbul'da seçimden önce başlayan iyimserlik dün de sürdü. Borsa İstanbul 100 Endeksi ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi başladığı hareket ile kısa sürede yüzde 25 yükselerek 4 bin 400 puandan 5 bin 560 puanın üstüne çıkmayı başardı. Ancak dün piyasalarda önemli bir hareket daha dikkat çekti. Seçim öncesi baskılandığı söylenen döviz kuru dün önemli bir sıçrama yaptı ve Türk Lirası dolara karşı yüzde 7,5 değer yitirdi. İlk tur Cumhurbaşkanlığı seçimi gününden bu yana yüzde 17,6 yükselen döviz kuru gözleri Borsa İstanbul'da ihracat yapan dolayısıyla döviz geliri olan şirketlere çevirdi. 2022 yılının önemli bir kısmında yatay seyreden kur nedeniyle ihracatçı şirketler zorlandı buna karşın iç pazarda güçlü olan şirketler daha iyi finansal performans sergiledi. Şimdi ise sıra ihracatçılarda. Ancak uzmanlar kurdaki artışın bilançolara yansımasının 3-6 ay sürebileceğini belirterek hem iç piyasada sattığı ürünlerin fiyat elastikiyeti düşük hem de ihracat yapan firmalara odaklanılması gerektiğini belirtiyor.

ARÇELİK'İN ROMANYA FABRİKASI DA VAR

Şimdi bakalım hangi şirketler kurdaki yükselişten kazanıp bunu önümüzdeki dönem bilançolarına yansıtabilecek. 2023 ilk çeyrek bilançolarına göre toplam gelirleri içinde ihracat payı veya döviz girdisi en yüksek şirket yurtdışı bilet satışları dolayısıyla Türk Hava Yolları oldu. İkinci otomotiv devi Ford'un cirosunun yüzde yüzde 75'i ihracattan geliyor. Yani döviz kazancı bu kadar. Üçüncü ise Ulusoy Un.

Alarko Holding ve Coca Cola İçecek'in gelirlerinin yüzde 60'ından fazlası döviz bazlı. TAV Havalimanları, Yayla Gıda da kurun yükselişi nedeniyle gelirini önemli oranda yükseltecek şirketler arasında. Arçelik'in Romanya fabrikası hesaba katıldığında ihracat oranı yüzde 80'i geçiyor. Yurtdışında üretip yine orada sattığı için listede bulunmayan Kordsa'nın gelirlerinden yüzde 80'i dolar yüzde 20'si Euro.

İHRACAT ÇOK ORANI YÜKSEK KÜÇÜKLER

Havayolu, otomotiv, beyaz eşya ve gıda şirketleri dışında çimento şirketlerinden Çimsa 'da üretiminin yüzde 50'sinden fazlasını ihraç ediyor.

Borsanın en büyük 100 şirketi dışında da toplam gelirlerinin yüzde 90'ından fazlasını ihracattan kazanan Casa Emtia, Elite Natural ve Frigo Pak Gıda gibi şirketler bulunuyor.

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