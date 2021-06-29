"Fotoğraflarımın birçoğunu kendim topladım. Mahalle sakinlerim, arkadaşlarım veya beni hiç tanımayan insanlar da gönderdi. Birçoğu da, 'Yaşar hocam, bu fotoğraf bizim evimizde yıllardır duruyordu. Biz değerini bilmiyoruz, sen bilirsin, senin olsun' diye hediye edildi.