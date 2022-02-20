Teknoloji dünyasında metaverse, blockchain ve NFT odaklı yenilikleri ve gelişmeleri ele aldığımız haftanın özeti, “NFT, Metaverse ve Öteki Şeyler” ile karşınızdayız. İşte Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın hazırladığı öteki evrende haftanın öne çıkanları…

1- META'YI DUYURDU, ÜÇTE BİRİ BUHAR OLDU!

Sosyal ağ Facebook’un 28 Ekim 2021 tarihinde duyurduğu “Meta” çatısı altındaki dönüşüm hamlesiyle beraber, teknoloji dünyasında varsa yoksa “metaverse” konuşulur oldu. Sosyal ağın kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg’in "Facebook artık bir metaverse şirketi" sözleriyle ifade ettiği bu dönüşümle, deyim yerindeyse tam bir metaverse çılgınlığının da fitilini ateşledi. Ne olduğu, ne olmadığı ve de standartları ile ilgili tartışmalar şimdilik arka planda kalsa da; farklı farklı platformlarda yer alan metaverse’lerde partiler, toplantılar, yeni ürün lansmanları yapıldı; konserler verildi; arsalar alınıp, satıldı.

Ancak son 3.5 aylık bu dönemde, metaverse fitilini yakan Facebook’un 340 milyar doları buhar oldu. Meta’nın duyurulmasnın hemen ardından 29 Ekim 2021’de 900 milyar dolar olan Facebook’un (yeni adı ile Meta) piyasa değeri, 18 Şubat 2022 itibariyle 560 milyar dolar seviyesine indi. Diğer bir ifadeyle, Meta dönüşümü ile birlikte Facebook’un değeri yüzde 38 düştü.

Facebook hisselerinde sert düşüş

Bu dönemde şirketin değerinin üçte biri erirken; 2 Şubat 2022 tarihinde ise değeri bir günde 230 milyar dolar düşen Facebook, bir şirketin bir günde yaşadığı en büyük düşüş rekorunu da imza atmış oldu.

Piyasa değerindeki bu sert düşüşte ise Facebook’un azalan kullanıcı sayısı ve kârı belirleyici oldu. Diğer bir deyişle her ne kadar yatırımcı cephesi metaverse’ün potansiyeline inansa da, henüz Facebook’un metaverse’üne para yatırmak için pek aceleci davranmıyor.

2- 300 BİN KULLANICI, 10 BİN SANAL DÜNYA...

Piyasa değeri cephesinde istediğini henüz alamayan Facebook, metaverse ekosistemine olan inancını ise koruyor. Bu arada Facebook, metaverse ekosistemi Horizon Worlds ile ilgili ilk resmi verileri de duyurdu. Buna göre kullanıcı sayısı 300 bini geçen Horizon Worlds platformunda 10 binin üzerinde sanal dünya oluşturuldu.

Oculus Quest sanal gerçeklik (VR) ekipmanı ile bağlanılabilen Facebook’un bu sanal evreni, 2021 yılının Aralık ayında kullanıma açılmıştı. Açıklanan son veriler, Horizon Worlds’ün Aralık 2021’den bu yana 10 kat büyüdüğünü de göstermiş oldu. Facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg, Ekim 2021’de düzenlenen Facebook Connect 2021 etkinliğinde "internetin yeni formu" olarak da nitelendirdiği metaverse platformları "Horizon Worlds"ü duyurmuştu.

3- DECENTRALAND OFİSİNİ AÇTI

ABD'nin büyük bankalarından JP Morgan, blockchain tabanlı metaverse platformu Decentraland'de ofis açtı. Banka, işletmeler için metaverse ile ilgili büyüme fırsatlarının değerlendirildiği "Metaverse'deki fırsatlar" başlıklı bir rapor yayımladı. Bankanın metaverse ofisinin "Onyx Lounge" olarak adlandırıldığı belirtilen raporda, JP Morgan müşterilerinin bu girişimle sanal ortamda Ethereum tabanlı hizmetlerden yararlanacağı aktarıldı. Raporda, metaverse dünyasının gelecek yıllarda her sektörü etkileyeceğine dikkat çekilerek, yıllık 1 trilyon doların üzerinde pazar fırsatı sunduğunun tahmin edildiği kaydedildi.

Metaverse evreninin sunduğu iş fırsatlarına değinilen raporda, Walmart, Nike, Gap, Verizon, Hulu, PWC, Adidas ve Atari gibi şirketlerin metaverse dünyasına girdiği belirtildi. Raporda, her yıl sanal ürünlere 54 milyar dolar harcandığının bilgisi verilerek, NFT'lerin ise şu anda 41 milyar dolarlık bir piyasa değeri olduğu bildirildi. Metaverse evreninin hemen her pazar alanında fırsatlar olduğu vurgulanan raporda, metaverse dünyasında arsa parsel fiyatlarının hızlı yükseldiği ve sanal gayrimenkulün büyüyen bir pazar olduğuna dikkat çekildi.

4- ARTIK BUNLAR TREND: DİJİTAL ETİK, WEB3 VE METAVERSE

Sosyal ağ Twitter, teknoloji, finans, spor, gıda gibi çeşitli sektörlerle ilgili şaşırtıcı veriler ve uzman analizleri içeren ilk Birdseye Raporunu yayınladı. Twitter resmi ortakları tarafından hazırlanan ve küresel Twitter sohbetlerine dayanan rapor, en önemli tüketici trendlerini vurguluyor ve markaların önümüzdeki yıl için fırsatları belirlemesine yardımcı olmayı amaçlıyor. Raporda yer alan çarpıcı bulgulardan bazıları şöyle:

- Dijital Etik, Siber Bireysellik ve Metaverse, 2021'de Twitter'daki teknoloji sohbetine hakim oldu ve 2022'de izlenmesi gereken önemli trendler arasında yer alıyor.

- Dijital Etik: 2021'de sürdürülebilirlik ve yapay zeka eğilimi gibi konulara dayalı olarak dijital etikle ilgili konuşmalarda yüzde 32 büyüme oldu.

- Web3: Web3 ile ilgili konuşmalar 2021'de yüzde 1869 arttı. Sohbetin itici güçleri arasında NFT'ler (yüzde 8 bin 800 büyüme) ve kripto para birimleri (yüzde 534 büyüme) var.

- Metaverse: 2021'de metaverse ile ilgili Twitter sohbetlerinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19 bin 425 büyüme oldu. Konuşmaları güçlendirici konular arasında sanal gayrimenkul (yüzde 483 büyüme) ve immersive teknoloji (yüzde 62 büyüme) yer alıyor.

5- YERLİLERDEN METAVERSE’TE MAĞAZA AÇILIMI…

Metaverse rüzgarına yavaş yavaş yerli teknoloji şirketleri de kapıldı. Henüz hangi metaverse platformunda, hangi blockhain altyapısında ve hangi standartlarda olacağı henüz açıklanmamış olsa da yüzünü son tüketiciye dönen yerli teknoloji şirketlerinden birer birer “Metaverse’de mağaza açıyoruz” duyuruları gelmeye başladı. Hiç şüphesiz ki bu adımların, mevcut web ve mobil uygulama tabanlı online satış kanallarından farkının ne oranda olacağı zaman içinde görülecek.

"Facebook ile dirsek temasındayız"

Bu doğrultuda Vestel, metaverse’de sanal showroom projesini başlattığını duyurdu. Şirket, VR ve AR kullanımını artıracak bu yeni dijital evrende, yaratılacak 3 boyutlu çözümler ile ürünleri deneyimlemek, bilgi almak ve alışveriş yapmak gibi hizmetleri sunacağını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Vestel ayrıca yakın zamanda duyuracağı değer üreten projeler ve eserlerle blok zinciri çözümleri ile metaverse mağazasını entegre edecek.

Vestel CEO’su Turan Erdoğan, “Metaverse evreni ve blok zinciri çözümlerini doğru anlamak, tanımak ve kalıcı adımlar atabilmek için yatırım sürecimizin başından itibaren Meta (Facebook) ile dirsek temasındayız. Bundan sonra Meta ile çok daha yakın çalışarak güncel kalıp gelişmeleri hızlı şekilde takip edip uygulamaya alacağız” dedi.

"Mağaza, etkinlik, işe alım...vs"

Vestel gibi Turkcell de metaverse dünyasındaki ilk mağazasını çok yakında hizmete açmayı planlandığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Turkcell ekosistemindeki dijital servislerin deneyimlenebileceği bir alan ile ürün satışlarının gerçekleştirileceği metaverse mağazasının sanal ortamda yapılacak açılışına, sanal kimliği temsil eden avatarlarla katılım sağlanabilecek.

Mağazanın yanı sıra Turkcell, teknoloji zirvelerini de metaverse evrenine taşıyarak paydaşlarıyla sanal etkinliklerde bir araya gelmeyi hedefleyen şirket, ayrıca insan kaynakları alanında iş ilanları, işe alım ve oryantasyon süreçlerinin de bu ortamda yürütülmesini planladığını açıkladı.