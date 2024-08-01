İşte Fenerbahçe'nin Lille'i elemesi durumunda muhtemel rakipleri!
Fenerbahçe'nin, Lille'i elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi play-off turunda muhtemel rakipleri belli oldu.
Giriş: 01.08.2024 - 01:02 Güncelleme: 01.08.2024 - 01:02
Fenerbahçe'nin, Lille'i elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.
İşte rakipler:
Rangers - Dinamo Kiev
Slavia Prag - Union Saint-Gilloise
Fenerbahçe, Lille'e elenmesi halinde play-off oynamadan direkt olarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak.
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