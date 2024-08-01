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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İşte Fenerbahçe'nin Lille'i elemesi durumunda muhtemel rakipleri! - Futbol Haberleri

        İşte Fenerbahçe'nin Lille'i elemesi durumunda muhtemel rakipleri!

        Fenerbahçe'nin, Lille'i elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi play-off turunda muhtemel rakipleri belli oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2024 - 01:02 Güncelleme: 01.08.2024 - 01:02
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        F.Bahçe'nin olası play-off turu muhtemel rakipleri
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        Fenerbahçe'nin, Lille'i elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

        İşte rakipler:

        Rangers - Dinamo Kiev

        Slavia Prag - Union Saint-Gilloise

        Fenerbahçe, Lille'e elenmesi halinde play-off oynamadan direkt olarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak.

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