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İşte dünyanın en yaşlı kedisi Flossie

İngiltere'de yaşayan Flossie isimli kedi, dünyanın en yaşlı kedisi olarak Guinness rekoru kırdı

Giriş: 24.11.2022 - 17:08 | Güncelleme: ABONE OL
İşte dünyanın en yaşlı kedisi Flossie
HABERTURK.COM

İngiltere'nin Londra kentinde yaşayan Flossie, dünyanın yaşayan en yaşlı kedisi oldu.

26 yaşında olan kedi Flossie en yaşlı kedi olarak Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı.

Sahibi Vicki Green, Flossie'nin sağır ve görme yetisinin zayıf olmasına rağmen oyuncu olduğunu söyleyerek, "Flossie çok sevecen ve oyuncu, özellikle kaç yaşında olduğunu hatırladığınızda çok tatlı" dedi.

Green, "Flossie'nin özel bir kedi olduğunu en başından beri biliyordum ama evimi Guinness rekoru sahibi biriyle paylaşacağımı düşünmemiştim" diye ekledi.

Uzmanlar kedilerdeki 26 yaşın, bir insanda 120 yaşa tekabül ettiğini belirtti.

*Haberin görselleri YouTube videosundan servis edilmiştir.

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