02 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yayımladığı geri kazanım katılım payına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik uyarınca üreticiler ve ithalatçılardan ambalajlı ürünler için katılım payı alınacak.
Düzenleme içeceklerin yanı sıra lastik, akümülatör, piller ve araç bataryaları, otomotiv pilleri, madeni yağ, bitkisel yağ, elektrikli ve elektronik eşyaları (televizyon, küçük ev aletleri, buzdolabı ve soğutucular gibi beyaz eşyalar) kapsıyor.
Dolayısıyla söz konusu ürünlerde karton, kağıt, plastik, cam, metal, ahşap ambalajlar için üretici ve ithalatçılar para ödeyecek.
Geçen sene yürürlüğe giren ve plastik poşet kullanımını düşürmek için tüketiciden para alan sistem bu kez geri dönüşümü artırmak için firmalardan para alacak.
DEPOZİTO DÖNEMİ ERKEN BAŞLAYABİLİR
Ürünün cinsine göre alınacak payla önceden çöp sınıfına giren ambalajların geri dönüşüm sistemine sokulması, çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi hedefleniyor zira üretici ve ithalatçılar geri topladıkları, geri dönüşüme konu ambalajları ödedikleri geri kazanım payından Hazine ile mahsuplaşmak suretiyle düşebilecek.
Piyasaya sürülen ambalajın yarısını geri toplama hedefi olan bakanlık tarafından geçen sene yapılan açıklamada her 10 cam şişeden birinin, her 10 pet şişeden 3'ünün ve 10 alüminyum içecek kutusundan ancak 5'inin geri dönüşebildiği belirtilmişti.
Öte yandan, bakanlığın belirlediği esaslara göre depozito sistemi uygulayan ve piyasaya süren üreticiler ve ithalatçılar, depozitolu olarak piyasaya sürdükleri ürünler bazında geri kazanım katılım payı ödemekten muaf tutulacak. Dolayısıyla üretici ve ithalatçılar, 2021 yılında zorunlu hale gelecek depozito uygulamasına bu payları ödememek için erken geçiş yapabilir.
Süt, süt ürünleri ve her tür içeceğin ambalajlanmasında kullanılan karton ve kağıt ağırlıklı kompozit kutular da geri kazanım katılım payı kapsamında olduğu için bu ürünler de depozitolu hale gelebilecek.
Listedeki tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacak. Cumhurbaşkanı, bu suretle tespit edilen tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkili.
Peki bu payla birlikte ürün fiyatları artacak mı?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, geçen sene yaptığı açıklamada ambalajlı ürünler için vatandaştan ücret alınacağını yalanlamıştı fakat firmaların maliyetlerini artıran payları ürün fiyatlarına yansıtıp yansıtmayacağına dair bir sınırlama bulunmuyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!