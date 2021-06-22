Yeni sahibi belli oldu!

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Geliştirdiği yüksek kabiliyetli robotlar ile dikkat çeken Boston Dynamics’in Güney Koreli otomotiv üreticisi Hyundai'ye satış süreci tamamlandı. Yapılan anlaşma uyarınca, Atlas, Spot ve BigDog gibi robotlarıyla son yıllarda adından oldukça sık söz ettiren Japon SoftBank Group bünyesindeki Boston Dynamics’in yüzde 80’i Hyundai şirketine geçmiş oldu.

Hyundai ile SoftBank arasındaki anlaşmanın finansal detayları paylaşılmazken, Boston Dynamics’in 1.1 milyar dolarlık bir değer üzerinden satışının gerçekleştirildiği duyurdu. Robotik teknolojiler geliştiren Boston Dynamics’in yüzde 20’lik hissesi ise SoftBank’te kalmaya devam edecek.

Satın alma sürecinin tamamlandığı duyuran Hyundai, Boston Dynamics'in ürün yelpazesini ve küresel satış ve hizmet ağını genişletmeye devam edeceklerini açıkladı.

MOBİLİTEYE ODAKLANACAK

Bu satın alma ile robotik alanında, insanların yaşamlarını iyileştiren ve güvenliği artıran ileri teknolojiler geliştirmeyi amaçladığını duyuran Güney Koreli Hyundai, Boston Dynamics’i satın alma sürecinin tamanlanmasıyla ilgili olatak “Mobilite geliştikçe, insanlık da gelişir” sloganıyla şu videoyu da yayınladı:

Boston Dynamics’in Hyundai tarafından satın alınmasıyla, MIT (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) çıkışlı robotik teknolojiler şirketi ,son 8 yılda 3 defa el değiştirmiş oldu. 1992 yılında MIT bünyesinde kurulan Boston Dynamics, 2013 yılında önce Google tarafından satın alınmıştı. Şirket, 2017 yılında ise Japon SoftBank’e satılmıştı.