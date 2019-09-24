24 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Apple’ın iOS 13 işletim sistemi ile birlikte kullanıma sunduğu oyun abonelik servisi Apple Arcade’e rakip geldi. Google oyun abonelik sistemi Play Pass servisini duyurdu.
Kullanıcıların, Apple Arcade’de olduğu gibi reklam ve ek satın alma olmadan oyun oynayabileceği Play Pass’e aylık 4.99 dolara abone olunabilecek.
350’den fazla oyun ve uygulama ile gelen Play Pass’e aile paylaşımı ile toplam 6 kullanıcıya kadar erişim sağlanabilecek.
Google'dan yapılan açıklamaya göre şu an için sadece ABD’deki kullanıcılara açılan Google Play Pass ilerleyen dönemde diğer ülkelerdeki oyunseverler için de erişime açılacak.
Android 4.4 ve üstü işletim sistemine sahip cihazlarda kullanabilecek olan Play Pass’e Google’ın uygulama mağazası Play Store’un 16.6.25 ve üstü versiyonları ile erişilebilecek. Google Play Pass’te Apple Arcade’den farklı olarak, oyunların yanısıra uygulamalar da yer alacak.
PLAY PASS’TE HANGİ OYUN VE UYGULAMALAR VAR?
Play Pass servisinde yer alan öne çıkan bazı oyun ve uygulamalar ise şunlar: Terraria, Monument Valley, Risk, Star Wars: Knights of the Old Republic, AccuWeather, Limbo, Lichtspeer, Mini Metro, Old Man’s Journey, Reigns: Game of Thrones, Titan Quest, Photo Studio Pro, ISS HD Live: View Earth Live, Lumino City...
AYLIK FİYATI NE KADAR?
Apple’ın iOS 13 ile gelen oyun abonelik servisi Apple Arcade ile aynı aylık fiyata sahip olan Google Play Pass’e aylık 4.99 dolara abone olunabilecek.
Apple Arcade için Türkiye fiyatının ise aylık 34.99 TL olarak duyurulduğunu belirtelim. Google Play Pass için ise henüz Türkiye fiyatı ve geliş tarihi ise açıklanmadı.
İŞTE KARŞINIZDA GOOGLE PLAY PASS
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