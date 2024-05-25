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        Haberler Kültür-Sanat Müzik İşte AKM'de bu hafta

        AKM'de 27 Mayıs - 2 Haziran etkinlikleri

        Atatürk Kültür Merkezi'nde, 27 Mayıs- 2 Haziran tarihleri arasında sanatseverleri dopdolu bir program bekliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.05.2024 - 14:58 Güncelleme: 25.05.2024 - 14:58
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        İşte AKM'de bu hafta
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        Bu hafta AKM Tiyatro Salonu'nda, 'Kapıların Dışında' oyunu ve '571. Yılında İstanbul'un Fethi' Mehter Konseri sahnelenirken, İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 'Uçan Hollandalı' operasını Türk Telekom Opera Salonu'nda seyirciyle buluşturacak. İDSO sezon kapanış konserinde ise 'Beethoven 9. Senfonisi' bir kez daha sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

        ŞEDARABAN FASLI- İSTANBUL DEVLET TÜRK MÜZİĞİ TOPLULUĞU

        28 MAYIS-19.00- AKM ÇOK AMAÇLI SALON

        İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu, 'Şedaraban Faslı' konseri 28 Mayıs saat 19.00'da Atatürk Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salonda dinleyicisiyle buluşacak. Konser, Ferruh Yarkın yönetiminde gerçekleşecek.

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        ASİTANE MEŞKLERİ 'M. FATİH ÇITLAK'IN ANLATIMIYLA'- TASAVVUF İRFAN VE MEYDAN MEŞKLERİ TOPLULUĞU

        28 MAYIS- 20.00- AKM TİYATRO SALONU

        Tasavvuf İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu'nun icra edeceği, M.Fatih Çıtlak'ın anlatımıyla saray kültürü ve Osmanlı edebiyatının önemli bir parçası olarak kabul edilen Asitane Meşkleri dinletisi 28 Mayıs Salı günü saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda izleyiciler ile buluşacak.

        '571. YILINDA İSTANBUL'UN FETHİ' MEHTER KONSERİ- İSTANBUL TARİHİ TÜRK MÜZİĞİ TOPLULUĞU

        29 MAYIS- 20.00- AKM TİYATRO SALONU

        İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu tarafından seslendirilecek, '571. Yılında İstanbul'un Fethi' Mehter Konseri'nde, Hz. Muhammed'in müjdelediği Fatih Sultan Mehmet tarafından gerçekleştirilen İstanbul'un fethi, mehter marşlarıyla canlandıracak. 29 Mayıs Çarşamba saat 20.00'de İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilecek konserin sanat yönetmeni M. İhsan Özer, mehterbaşı ise M. Şükrü Alkan olacak.

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        RUMELİ TÜRKÜLERİ KONSERİ- İSTANBUL DEVLET TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU

        30 MAYIS- 19.00- AKM ÇOK AMAÇLI SALON

        İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu 'Rumeli Türküleri' konseri, 30 Mayıs Perşembe saat 19.00'da AKM Çok Amaçlı Salonda gerçekleşecek. Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırları içinde 500 yıldan fazla bir süre varlığını sürdürmüş günümüze ulaşan kültür mirasının beşiği Rumeli Eyaleti'ne ait, bölgedeki sanatçılar ve halk tarafından bestelenmiş türkü formundaki Rumeli Türküleri solist Çimen Yalçın ve Şükrü Alkan tarafından icra edilecek.

        ŞARKILARIN DİLİYLE HÜZZAM VE ESERLER- İSTANBUL TARİHİ TÜRK MÜZİĞİ TOPLULUĞU

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        31 MAYIS- 19.00- AKM ÇOK AMAÇLI SALON

        İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, 'Şarkıların Diliyle Hüzzam ve Eserler' konseri 31 Mayıs Cuma AKM Çok Amaçlı Salonda dinleyicisiyle buluşacak. Konserde, solist Mustafa Özoruç'un yanı sıra tamburda Özata Ayan, udda İsmail Hakkı Fencioğlu, kanunda Turgut Özüfler, kemençede Ömer Aşcıoğlu, viyolonselde Emre Elifoğlu ve bendirde Mehmet Salih Sırmaçekiç sahne alacak. Konserde, Hüzzam ve Hicaz makamındaki eserler icra edilecek.

        İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI DENİZBANK KONSERLERİ- SEZON KAPANIŞ KONSERİ- BEETHOVEN 9. SENFONİ

        31 MAYIS- 20.00- TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, sezon kapanış konseri 31 Mayıs Cuma saat 20.00'de Türk Telekom Opera Salonunda orkestra şefi Hasan Niyazi Tura yönetiminde, Burak Onur Erdem şefliğinde gerçekleşecek. İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin solist sanatçıları Dilruba Bilgi (soprano), Nesrin Gönüldağ (mezzo soprano), Serkan Bodur (tenor) ve Caner Akgün (bariton) sahnede yer alacak. Konserde, klasik müzik tarihinin en önemli eserlerinden biri olan Ludwig van Beethoven'ın 9. Senfonisi seslendirilecek.

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        KAPILARIN DIŞINDA- İSTANBUL DEVLET TİYATROSU

        31 MAYIS- 20.00- 1 HAZİRAN- 20.00- 2 HAZİRAN- 15.00- AKM TİYATRO SALONU

        İstanbul Devlet Tiyatrosu, 31 Mayıs, 1 ve 2 Haziran tarihlerinde AKM Tiyatro Salonunda Wolfgang Borchert'in eseri 'Kapıların Dışında'yı sahneleyecek. Oyun, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından Alman asker Beckmann'ın hikayesini anlatıyor. Rus cephesinden sakat bir bacakla ve paramparça bir zihinle geri dönen Beckmann, geçmişini ve kentinin değişimini sorgular. Oyuncu kadrosunda, Can Yılmaz, Onur Camcı, Laizer Tuinman ve Çiçek Üstün gibi isimler yer alıyor.

        UÇAN HOLLANDALI- PRÖMİYER- İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ

        1 HAZİRAN- 20.30- TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

        Bestesi ve librettosu ünlü Alman besteci Richard Wagner'e ait 'Uçan Hollandalı' operası uzun bir aradan sonra 15. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali'nde yeniden sahnelenecek. Flaman kültüründe ve gemiciler arasında dilden dile dünyaya yayılarak bir efsaneye dönüşen, birçok edebiyat türüne, sanat eserine, halk türkülerine, şarkılara, seremonilere konu olan, aynı adlı efsaneden ismini alan 'Uçan Hollandalı' operası, denizlerin ruhu sayılan bir denizci ile gemisinin hikayesini konu alıyor. 'Uçan Hollandalı', 15. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali kapsamında 1 Haziran Cumartesi saat 20.30'da Türk Telekom Opera Salonunda sahnelenecek.

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        #Atatürk Kültür Merkezi
        #AKMde bu hafta
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