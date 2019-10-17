EPDK, çok kısa süre önce akaryakıtta, “bayi ve dağıtım şirketi kar marjları” ile “promosyon” uygulaması konusunda iki önemli karar aldı. Bu kararlar, 1 Ekim’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre kar marjlarıyla ilgili satılan her litre akaryakıttan bayilerin en az yüzde 55 pay almasına karar verdi. Bayiler ve dağıtım şirketleri, bu hüküm çerçevesinde sözleşme imzalayacak. Promosyon uygulamasıyla ilgili de yeni bazı kurullar getirildi.



SEKTÖR ANKARA’DA BİR ARAYA GELDİ

Dağıtım şirketleri, EPDK’ya, söz konusu kararlarla ilgili uygulamaya yönelik bir dizi yazılı soru yöneltti. Gri noktaların netliğe kavuşturulmasını talep etti. EPDK, bu çerçevede sektörü dün bir araya getirdi. Ankara’da dün gerçekleşen toplantıya, dağıtım şirketleri ve bayiler katıldı. Petrol, LPG ve tarife daireleri, sektörün sorularını yanıtladı.



İŞTE PROMOSYONDA YENİ UYGULAMANIN AYRINTILARI

Peki, toplantıdan gerek promosyon gerekse de kar marjlarıyla ilgili uygulamaya dönük ne çıktı? HABERTÜRK, milyonlarca araç sahibinin doğrudan cebini ilgilendiren bu sorunun ardına düştü. İşte, yanıtlar: ;

- Akaryakıtta, finansal promosyonlar ve sadakat kart uygulaması devam edecek. Bu konuda herhangi bir kısıt söz konusu değil.

– Benzin ya da motorin satışı karşılığında LPG gibi ürün odaklı promosyon yapılabilecek. LPG satışında diğer ürünler de promosyon olarak verilebilecek.

– Otomobillerde kullanıma özgü kağıt mendil, cam silme bezi gibi ürünlerin de promosyonu yapılabilecek.

- Dağıtım şirketleri, bu promosyonların mali yükünü bayilere yükleyemeyecek. Satılan her litre akaryakıttan bayi en az yüzde 55, dağıtım şirketi yüzde 45 pay alacak.

TAŞIT TANIMA SİSTEMİ

Toplantıda, elektronik ya da yaygın olarak bilinen adıyla “taşıt tanıma sistemi” üzerinden yapılacak akaryakıt satışları da konuşuldu. Bu uygulama da devam edecek. Taşıt tanımanın maliyetleri düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden bayi yüzde 55 pay alacak.