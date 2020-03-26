26 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle bazı tedbirlerin alındığı ABD’de hayatın bir an önce normale dönmesini istediğini dile getirdi.
Başkan Trump, "Ekonomimizi Paskalya Bayramı'na kadar eski haline getirebilirsek sevineceğim. İnsanların bir an önce işlerinin başına dönmesine istiyorum” açıklamasında bulundu.
New York Times gazetesi, Trump’ın açıklaması üzerine, hızla normal hayata dönmenin neden enfeksiyonların, hastaneye yatışların ve ölümlerin patlamasına yol açacak tarihi bir hata olabileceğini göstermek için epidemiyologlarla interaktif bir model hazırladı. Hazırlanan grafikte ocak ayından ekim ayına kadar istenilen sürede müdahale seçilebiliyor. Yapılan seçimlere göre ülkede virüsle infekte olan kişi sayısı, hayatını kaybedenler ve ölenlerin sayısına yer veriliyor.
Örneğin; ocak ayından ekim ayına kadar giden interaktif modele göre eğer ABD’de 14 gün kısıtlama uygulanırsa toplam 128 milyon kişi enfekte olurken, sosyal mesafelendirme 2 ay uygulanırsa virüsten etkilenen kişi sayısı 14 milyona iniyor.
Eğer ABD, 50 gün kısıtlama uygularsa 19 bin 300 kişi hayatını kaybediyor. Ancak 30 gün müdahale ettiği noktada 717 bin 600 kişi hayatını kaybediyor. Aradaki 20 günlük fark ölüm riskini 40 kat artırıyor.
30 GÜN
50 GÜN
Sadece 1 gün kısıtlama uygularsa 330 milyon nüfusu olan ABD’de en az 157.3 milyon insan koronavirüse yakalanıyor. 1.6 milyon kişi ise hayatını kaybediyor.
Gazeteye göre, hazırlanan bu model kesin sonuçlar vermiyor ancak normal yaşama hızlı bir şekilde dönmenin riskli olacağına dikkat çekiyor.
Johns Hopkins Üniversitesi sağlık güvenliği uzmanı Dr. Tom Inglesby, “Sosyal mesafenin sona ermesini öneren herkesin, eğer bunu yaparsak ülkenin nasıl görüneceğini tam olarak anlaması gerekiyor” uyarısında bulundu.
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